В России резко возросла заболеваемость ветрянкой

166

Резкий рост заболеваемости ветрянкой наблюдается сразу в нескольких регионах РФ, пишут "Известия". Как рассказали изданию в Роспотребнадзоре, за восемь месяцев 2025 года случаи ветряной оспы были зарегистрированы во всех субъектах страны.

Так, на Ямале с начала 2025 года число заболевших по сравнению с таким же периодом 2024-го увеличилось на 67 процентов, отметили в местном управлении Роспотребнадзора.

В Башкирии, по данным республиканского минздрава, в этом году заболеваемость увеличилась более чем в два раза – до 16,5 тысячи человек.

Рост случаев этой инфекции был также зарегистрирован в Воронежской и Оренбургской областях, а в Республике Алтай только за семь месяцев 2025-го ветряной оспой заразились больше 1,4 тысячи человек.

Для сравнения: в 2024-м близкое к этому значение (1,6 тысячи заболевших) было зарегистрировано в этом регионе за целый год.

"За восемь месяцев 2025 года случаи ветряной оспы были зарегистрированы во всех субъектах России", – рассказали изданию в федеральном управлении Роспотребнадзора.

Там уточнили, что в среднем по стране доля детей среди заболевших составляет 94,8 процента. При этом доля заболевших взрослых в целом остается низкой и практически не изменилась в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2024-го: 5,2 против 5,7 процента.

Там также напомнили, что самый надежный способ не заболеть ветряной оспой – это пройти вакцинацию.