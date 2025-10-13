Я нашел ошибку
Это целый цикл встреч и занятий, призванных помочь читателям познакомиться с миром профессий.
«От увлеченности к профессии»: в Самарской областной детской библиотеке пройдет Неделя профориентации
Музыкальный проект военно-патриотических программ «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»
В регионе пройдут концертные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи
Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров
С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»
Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра
В России резко возросла заболеваемость ветрянкой

13 октября 2025 10:39
В России резко возросла заболеваемость ветрянкой

Резкий рост заболеваемости ветрянкой наблюдается сразу в нескольких регионах РФ, пишут "Известия". Как рассказали изданию в Роспотребнадзоре, за восемь месяцев 2025 года случаи ветряной оспы были зарегистрированы во всех субъектах страны.

Так, на Ямале с начала 2025 года число заболевших по сравнению с таким же периодом 2024-го увеличилось на 67 процентов, отметили в местном управлении Роспотребнадзора.

В Башкирии, по данным республиканского минздрава, в этом году заболеваемость увеличилась более чем в два раза – до 16,5 тысячи человек.

Рост случаев этой инфекции был также зарегистрирован в Воронежской и Оренбургской областях, а в Республике Алтай только за семь месяцев 2025-го ветряной оспой заразились больше 1,4 тысячи человек.

Для сравнения: в 2024-м близкое к этому значение (1,6 тысячи заболевших) было зарегистрировано в этом регионе за целый год.

"За восемь месяцев 2025 года случаи ветряной оспы были зарегистрированы во всех субъектах России", – рассказали изданию в федеральном управлении Роспотребнадзора.

Там уточнили, что в среднем по стране доля детей среди заболевших составляет 94,8 процента. При этом доля заболевших взрослых в целом остается низкой и практически не изменилась в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2024-го: 5,2 против 5,7 процента.

Там также напомнили, что самый надежный способ не заболеть ветряной оспой – это пройти вакцинацию.

