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В России не планируют вводить ограничения из-за распространения кори

26 апреля 2023 09:58
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В России не планируют вводить ограничения из-за распространения кори

Больше тысячи подтвержденных случаев заболевания корью в России в этом году. Инфекция крайне заразна, говорят врачи. Чтобы локализовать очаги распространения, прививать нужно всех контактных, а их порядка 300 тысяч по данным Роспотребнадзора. Особенная категория, которым прививка сейчас крайне необходима, говорит Анна Попова, – женщины, которые планируют беременность, пишет Смотрим.

"Когда женщина беременна уже поздновато, а вот когда идет планирование беременности, проверить свой иммунный статус ко всем инфекциям – самое правильное время. На это тоже сейчас надо обратить внимание, потому что получить такую инфекцию как корь или, еще хуже, краснуху в период беременности – это очень опасно. Защитить себя можно с помощью отечественной прекрасной вакцины, которой мы все и прививаемся. У нас весь коллектив привит", – сказала глава Роспотребнадзора.

 

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