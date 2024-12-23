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В Роскачестве рассказали, как получить компенсацию за полученную зимой травму

23 декабря 2024 11:00
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В Роскачестве рассказали, как получить компенсацию за полученную зимой травму

Россияне могут получить денежную и моральную компенсации за полученную зимой травму из-за плохой работы коммунальных служб, но для этого следует получить медицинские справки и оформить претензию, заявили RT в пресс-службе Роскачества.

Как рассказали в организации, если житель многоэтажки поскользнулся и получил травму возле подъезда, то он должен направить претензии в управляющую компанию или другую обслуживающую службу. Если травма получена не на придомовой территории, то ответственность за ее содержание несут расположенные вблизи организации.

В любом случае при получении травмы нужно зафиксировать место и время инцидента, отмечает Роскачество.

"Необходимо вызвать скорую медицинскую помощь – выписка из карты вызова может помочь подтвердить факт получения травмы и место ее получения", – цитирует рекомендации Роскачества RT.

Если пострадавший не был доставлен в больницу на скорой помощи, то ему следует самому обратиться в травмпункт и взять справку о травмах. Кроме того, рекомендуется снять место происшествия на фото и видео с отображением даты и времени: в этом могут помочь записи с камер видеонаблюдения организаций.

Для дальнейшего лечения, как сообщается, пострадавший должен сохранить справки о сроке лечения, больничный лист, чеки об оплате проезда в больницу и обратно, квитанции об оплате лечения и иные документы.

"После получения необходимых документов обратитесь с претензией к тому, кто отвечает за участок, где произошло падение и была получена травма", – заключили в организации.

Если урегулировать ситуацию таким способом не получилось, можно обратиться в суд, пишет Смотрим. 

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