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В регионе выявлены 66 новых случаев коронавирусной инфекции

18 июня 2021 15:08
105
В Самаре заболели 22 человека.

18 июня в регионе подтверждено 66 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 22 в г. Самара
- 18 в г. Тольятти
- 5 в Сергиевском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в г. Сызрань
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в г. Новокуйбышевск
- 2 в г. Отрадный
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Похвистнево

60 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 6 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65946 случаев коронавируса.

Скончались 2151 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 59, 70 лет, женщины 71, 72, 81, 91 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 89 лет, женщина 62 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 62 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;
женщина 86 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 67,37, по стране - 87,98.

Коэффициент летальности в области - 3,26, в стране - 2,43.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6627, нарастающим итогом 2720702.

Теги: коронавирус новые случаи

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