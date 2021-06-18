В регионе выявлены 66 новых случаев коронавирусной инфекции

105

18 июня в регионе подтверждено 66 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 22 в г. Самара

- 18 в г. Тольятти

- 5 в Сергиевском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в г. Сызрань

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в г. Новокуйбышевск

- 2 в г. Отрадный

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Похвистнево

60 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 6 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65946 случаев коронавируса.



Скончались 2151 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 59, 70 лет, женщины 71, 72, 81, 91 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 89 лет, женщина 62 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 62 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;

женщина 86 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 67,37, по стране - 87,98.

Коэффициент летальности в области - 3,26, в стране - 2,43.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6627, нарастающим итогом 2720702.