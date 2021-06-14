В регионе выявлен 61 новый случай коронавируса

14 июня в регионе подтвержден 61 случай новой коронавирусной инфекции:
- 28 в г. Самара
- 10 в г. Тольятти
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Сызрань
- 4 в Сергиевском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Сызранском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Красноармейском районе
56 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 5 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65694 случая коронавируса.
Скончались 2111 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 74, 85, 95 лет, мужчины 56, 82, 83, 85, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 71 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
женщины 71, 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 69 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 66,11, по стране - 86,85.
Коэффициент летальности в области - 3,21, в стране - 2,43.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6700, нарастающим итогом 2692827.