В регионе выявлен 61 новый случай коронавируса

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14 июня в регионе подтвержден 61 случай новой коронавирусной инфекции:

- 28 в г. Самара

- 10 в г. Тольятти

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Сызрань

- 4 в Сергиевском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Сызранском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Красноармейском районе

56 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 5 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65694 случая коронавируса.



Скончались 2111 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 74, 85, 95 лет, мужчины 56, 82, 83, 85, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 71 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

женщины 71, 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 69 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 66,11, по стране - 86,85.

​​Коэффициент летальности в области - 3,21, в стране - 2,43.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6700, нарастающим итогом 2692827.