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В регионе работает выездная реабилитационная бригада для помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов

19 июля 2022 17:44
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За первое полугодие 2022 года выездная реабилитационная бригада ГБУ СО «ОРЦДиПОВ» обслужила 19 детей с тяжелыми двигательными нарушениями.

С 2019 года на базе ГБУ СО «ОРЦДиПОВ» функционирует выездная реабилитационная бригада для обеспечения своевременной доступной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР), созданная в рамках реализации государственной программы «Доступная среда в Самарской области на 2014-2020 годы» подпрограммы «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Самарской области».

Состав бригады формируется в зависимости от необходимых услуг, предоставляемых ребенку и его семье, в нее входят психолог, логопед/дефектолог, врач-невролог, врач-педиатр, медицинская сестра по массажу. Организация плановых выездов специалистов в семьи с детьми-инвалидами с ТМНР, которые по причине тех или иных условий не могут пройти курс реабилитации в учреждении, осуществляется на основании заявления на предоставление социальных услуг на протяжении 10 дней.

Специалисты междисциплинарной команды проводят психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в развитии ребенка, дальнейшие занятия по их коррекции, оказывают социально-медицинские услуги (процедуры по массажу и ЛФК) и нейрологопедическую поддержку, а также консультируют родителей по правильному позиционированию, безопасному перемещению, кормлению и развивающему уходу Kinaesthetics. По окончании реабилитации подводятся итоги проведенного курса, оценивается эффективность и качество предоставленных услуг.

За первое полугодие 2022 года выездная реабилитационная бригада ГБУ СО «ОРЦДиПОВ» обслужила 19 детей с тяжелыми двигательными нарушениями, проживающих в г.о. Самара, и оказала поддержку их семьям. В настоящее время проект тиражирован на региональном уровне: в 2020-2021 гг. организованы и функционируют дополнительно 2 выездные реабилитационные бригады, созданные на базе ГКУ СО «РЦДиПОВ «Светлячок» (г.о Новокуйбышевск) и ГКУ СО «РЦДиПОВ «Жемчужина» ( г.о.Сызрань), сообщает пресс-служба Минсоцдемографии Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Минсоцдемографии Самарской области

 

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