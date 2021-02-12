В регион поступило более 23000 доз вакцины ГамКовидВак

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12 февраля на уполномоченный государственный склад поступила очередная партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции – 23300 доз. В ближайшее время вакцина будет доставлена в медицинские организации Самарской области.

На сегодняшний день привито более 57 000 человек, из них завершили вакцинацию почти 10000 человек.

«Прививаться или нет от COVID-19? Наверное, это наиболее часто задаваемый вопрос в последнее время. Ответ однозначен: да! Это необходимо, чтобы защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции», — подчеркнула главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. В первую очередь прививают людей из групп риска – медицинских и социальных работников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями, старшее поколение. Также вакцинация показана людям, род деятельности которых связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции. Перед вакцинацией человека обязательно консультирует врач.

При поступлении новой партии вакцины медицинские организации актуализируют расписание на вакцинацию и приглашают ранее записавшихся жителей пройти важную процедуру.

Дистанционно записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по телефону горячей линии 122 и на портале Госуслуг.

Для заявки необходимо выбрать услугу «Запись на вакцинацию от COVID-19» (баннер на главной странице), раздел «Записаться в лист ожидания».

Даже при отсутствии электронного расписания граждане могут оставить заявку на вакцинацию, и как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию.