В регион поступила новая партия вакцины от гриппа: 300 тысяч доз вакцины "Гриппол плюс"

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Это 300 тысяч доз вакцины "Гриппол плюс", предназначенной для профилактики гриппа у детей и взрослых. Они распределены, в ближайшее время будут доставлены в медучреждения Самарской области.



"Прививочная кампания началась активно - вакцинацию уже прошли свыше 300 тысяч жителей. Но важно продолжать такими же темпами, чтобы сформировать иммунную прослойку в обществе и предупредить широкое распространение вирусных инфекций, - отметил врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. - Мы призываем всех наших жителей, семьи и трудовые коллективы обязательно пройти иммунизацию в ближайшее время, пункты вакцинации работают и в выходные дни".



Уточнить информацию о графике работы прививочных пунктов и наличии вакцин можно на сайте ведомства https://clck.ru/35gxW7



" В начале осени всегда отмечаем постепенный рост заболеваемости вирусными инфекциями. Сейчас идёт увеличение числа пациентов с COVID-19. Для минимизации риска распространения вирусов в медицинских учреждениях вводим уже традиционные ограничительные мероприятия, включая масочный режим для медицинских работников и пациентов", - подчеркнул Сергей Вдовенко.



Врачи напоминают: в случае симптомов ОРВИ необходимо остаться дома и обратиться за медпомощью в свою поликлинику. В первичном звене в преддверии эпидсезона усилена работа фильтр-боксов и мобильных медицинских бригад. Вызвать врача на дом можно по телефону своей поликлиники или единому номеру 122 (кнопка 4).

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов