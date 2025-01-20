В прошлом году 17 специалистов пополнили коллектив Красноярской больницы

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За 5 лет благодаря программе "Земский доктор/Земский фельдшер" государственные медучреждения Самарской области пополнили 986 медицинских работников, среди которых 239 специалистов трудоустроились в прошлом году.



В Красноярской ЦРБ проводится активная работа по привлечению сотрудников — в течение 2024 года коллектив пополнили 17 специалистов.



Молодой специалист Максим Агапов после окончания Самарского государственного медицинского университета и ординатуры работал в Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина. После чего переехал в сельскую местность и на сегодняшний день оказывает медицинскую помощь в отделении анестезиологии и реанимации Красноярской ЦРБ. В рамках программы специалист получил единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 млн рублей.



«Оснащение больницы современным оборудованием позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам в экстренных случаях, а также при плановых операциях. Мне нравится здесь работать, так как во многом мне помогают старшие коллеги. Чувствуется поддержка и участие со стороны руководства больницы, а это очень важно для каждого сотрудника. Кроме того, выплата по программе помогла мне решить жилищный вопрос - я направил ее на погашение ипотеки», - рассказывает Максим Агапов.



В учреждении помимо единовременных компенсационных выплат для участников программ, медработники могут рассчитывать на компенсацию от администрации района при найме жилья, и принять участие в долевом строительстве жилых домов в рамках "Комплексного развития сельских территорий".



«Реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников. За молодыми специалистами закрепляем наставников, которые оказывают им поддержку в период адаптации. Кроме того, медработники могут оформить льготную ипотеку . Медикам с детьми помогаем устроить ребенка в образовательное учреждение», – отметил главный врач Красноярской ЦРБ Александр Крятов.



Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированным Президентом России Владимиром Путиным, который завершился в 2024 году. В этом году работа по усовершенствованию кадровой политики в здравоохранении будет продолжена в рамках федерального проекта «Медицинские кадры», входящего в состав нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: минздрав СО