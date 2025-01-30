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В посёлке Федоровка Кинель -Черкасского района возведён новый фельдшерско-акушерский пункт

30 января 2025 19:05
162
Получать необходимую медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и профосмотры в новом ФАПе будут порядка 250 жителей Фёдоровки.

В посёлке Федоровка Кинель -Черкасского района возведён новый фельдшерско-акушерский пункт за счёт дополнительных средств, выделенных из областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.

Получать необходимую медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и профосмотры в новом фельдшерско-акушерском пункте будут порядка 250 жителей Фёдоровки. Прежний ФАП располагался в приспособленном помещении.

«В новом ФАПе предусмотрено все для комфортного приема пациентов, в том числе детей и маломобильных жителей посёлка. Современное оборудование позволит оказывать первичную помощь в комфортных условиях рядом с домом. Модульный пункт оснащён электрокардиографом, кислородным аппаратом, манипуляционным столом и пеленальным. В помещении тепло и уютно — все наши пациенты очень довольны», - рассказывает фельдшер Мария Казакова.

Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" обновлены взрослая и детская поликлиника, дневной стационар Кинель-Черкасской больницы, фельдшерско-акушерские пункты в селах Лозовка, Черновка и Мухановка, офисы врача общей практики в селах Александровка, Березянки, поселке Садгород и Кинель-Черкассах. Также открыт центр амбулаторной онкологической помощи на базе больницы.Модернизация первичного звена здравоохранения продолжится в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». За 2025 год будут возведены 53 новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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30 января 2025  19:05
В посёлке Федоровка Кинель -Черкасского района возведён новый фельдшерско-акушерский пункт
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