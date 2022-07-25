В  поселке Новозаборовский Сызранского района идет возведение нового ФАПа

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В поселке Новозаборовский Сызранского района идет возведение нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Возведение фельдшерско-акушерского пункта началось в июне этого года. На сегодняшний день смонтирован металлический каркас здания. Впереди — монтаж ограждающих конструкций и кровли.

«В поселке Новозаборовский проживает около 500 человек. Сейчас пациенты получают медицинскую помощь в приспособленном помещении, предоставленном администрацией поселения по договору безвоздмездного пользования, — пояснил главный врач Сызранской центральной районной больницы Сергей Ерин. — Возведение отдельного здания для размещения фельдшерско-акушерского пункта — знаковое событие как для медицинских работников, так и для сельчан. В нем будут созданы современные условия для оказания качественной первичной медико-санитарной помощи населению. В подразделении будет работать фельдшер Екатерина Алешкова, трудоустроившаяся к нам в 2020 году по программе «Земский фельдшер». Новая медтехника, компьютерное оборудование станут отличным подспорьем для специалиста».

Фото: pxhere