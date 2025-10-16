Я нашел ошибку
Как отметил главный врач Пестравской больницы Виктор Решетников, приход опытного специалиста – всегда значимое событие для медучреждения.
В Пестравскую ЦРБ трудоустроился новый участковый педиатр Абдусалом Исмонов
Новые ФАПы будут укомплектованы современным медицинским оборудованием.
В Похвистневском районе возводят пять фельдшерско-акушерских пунктов
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.
Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта
В том числе: порядка 200 кг семян сосны, свыше 6 тысяч кг семян дуба, 410 кг – березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины. 
В этом году самарские лесоводы заготовят более 7 тонн семян
Каждый день пожарные-спасатели, рискуя своей жизнью, борются с огнем, спасая людей и их имущество.
Сегодня пожарной охране Самарской области исполняется 184 года
В ходе предстоящей встречи поэт поделится опытом раскрытия личностного потенциала, прочтёт вдохновляющие стихи.
СОУНБ приглашает на «Разговор о главном. В стихах» с поэтессой Светланой Хисамутдиновой
В Похвистневском районе возводят пять фельдшерско-акушерских пунктов

16 октября 2025 18:49
88
Новые ФАПы будут укомплектованы современным медицинским оборудованием.

В текущем году в Похвистневском районе возводят пять фельдшерско-акушерских пунктов. Строительные работы ведутся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а также за счет средств областного бюджета.

Возведение ФАПов позволит обеспечить качественной и доступной медицинской помощью около 1,5 тысяч жителей населенных пунктов.

«На сегодняшний день завершено возведение фельдшерско-акушерских пунктов в селах Большая Ега и Султангулово. На данный момент идёт установка нового оборудования, а благодаря муниципалитету проводится благоустройство прилегающей территории. В трех других населенных пунктах – посёлках Венере и Передовке, селе Сосновке – идёт активное строительство. Завершить работы планируется до конца текущего года», –отметил главный врач Похвистневской центральной районной больницы Николай Микаскин.

Кроме того, новые ФАПы будут укомплектованы современным медицинским оборудованием.

«Современное оснащение позволит нам оказывать медицинскую помощь на новом уровне. Для жителей это значительный плюс - многим из них не придется ездить в районный центр для проведения осмотра узкими специалистами и прохождения базовых обследований. Все будет доступно в шаговой доступности, в родном селе», – подчеркнул главный врач.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Кроме того, в этом году проведен капитальный ремонт офисов врачей общей практики в селах Большой Толкай и Мочалеевка Похвистневского района.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Новости по теме
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
16 октября 2025, 18:30
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца. Здравоохранение
34
В регионе работают более 700 врачей-анестезиологов-реаниматологов.
16 октября 2025, 16:20
16 октября – Всемирный День анестезиолога - реаниматолога
В регионе работают более 700 врачей-анестезиологов-реаниматологов. Здравоохранение
138
Он отметил, что главное — правильно определить стадию заболевания и действовать в соответствии с ней.
15 октября 2025, 19:14
Советы диетолога по питанию во время болезни
Он отметил, что главное — правильно определить стадию заболевания и действовать в соответствии с ней. Общество
382
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
6
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
199
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
229
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
473
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
647
Весь список