в Отрадном в 8 раз увеличена единовременная выплата врачам

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Меры поддержки муниципалитета помогают привлекать специалистов в Отрадненскую городскую больницу. С 1 января администрация Отрадного вводит новые меры социальной поддержки для врачей. На очередном заседании Думы в 8 раз увеличена единовременная выплата. Теперь она составит 400 000 рублей. В 15 раз повышена и ежемесячная выплата студентам — медикам, успешно обучающимся по целевому договору — 15 000 рублей. Ещё одной мерой поддержки станет увеличение компенсации за съём жилья в тройном размере.

Средства на реализацию мер поддержки заложены в местный бюджет.

«На данный момент у нас обучается 27 специалистов по целевому направлению. В ближайшие годы ожидаем их в нашем коллективе. Для тех, кто совмещает работу с учебой, подбираем удобный график. Начали разработку системы наставничества. Теперь опытные врачи тоже будут получать надбавку за введение молодых специалистов в профессию. В том числе, муниципалитет предоставляет сотрудникам жилье, чтобы через 5 лет работы в медучреждении оно переходило в их собственность», — рассказывает главный врач больницы Ирина Назаркина.

Кроме того, коллектив больницы пополняют квалифицированные специалисты благодаря программе «Земский доктор/Земский фельдшер». Напомним, выплаты в Отрадном в рамках программы составляют от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

«Участие в программе является существенной поддержкой для медработников. Я начинала свой путь в медицину в Отрадненской больнице, после чего работала в других медучреждениях. На сегодняшний день вернулась на прежнее место работы и провожу медосмотры школьников и воспитанников детского сада», — рассказала врач – педиатр Юлия Толстова.

Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

В этом году 167 медработников приняли участие в программе «Земский доктор / Земский фельдшер». Программа ежегодно помогает привлекать в медицинские учреждения Самарской области, расположенные в сельской местности и малых городах, десятки специалистов: врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, отделений врачей общей практики.

Фото – Минздрав Самарской области