В одном из сел Самарской области ввели карантин по бешенству

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В Самарской области зарегистрирован еще один очаг бешенства. На этот раз он обнаружен в Красноярском районе в селе Чапаево. Карантинной признана территория личного подсобного хозяйства.

В связи с этим в границах карантинной территории запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение ее посторонними, ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением тех, кого в течение 179 дней до вывоза привили от бешенства. Также введен запрет на охоту на восприимчивых животных, за исключением охоты в целях регулирования их численности, пишет СитиТраффик.