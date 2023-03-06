В Общественной палате региона обсудили вопросы общественного контроля в сфере здравоохранения

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На расширенном заседании профильных комиссий Общественной палаты региона обсудили вопросы общественного контроля в сфере здравоохранения.



В заседании приняли участие председатель комиссии, Заслуженный врач Российской Федерации Галина Гусарова, заместитель председателя Общественной палаты Константин Титов, председатель общественного совета при министерстве здравоохранения Самарской области Сергей Измалков, заместитель министра – руководитель департамента информатизации и организационной деятельности министерства здравоохранения Самарской области Павел Золотарев, а также представители медицинских учреждений региона, общественных палат и советов муниципальных образований.



«Мы регулярно проводим подобные совещания с привлечением всех муниципальных образований и общественных палат Самарской области, — отметила Галина Гусарова. — Открытое обсуждение наиболее актуальных, насущных вопросов — путь к повышению качества работы органов власти и подведомственных учреждений, реализующих государственную политику в сфере здравоохранения».



Заместитель министра представил доклад об итогах работы ведомства и медицинских организаций с обращениями и сообщениями граждан в 2022 году.



«Наши каналы коммуникации с жителями региона разнообразны. К основным относятся горячая линия министерства, электронные средства связи, Почта России, Государственная система обращений граждан. Оставить обращение можно и непосредственно при посещении министерства. В 2022 году 98% устных обращений были зарегистрированы именно таким образом — по телефонам горячих линий, — сообщил Павел Золотарев. — Жители региона могут обратиться к нам в любом удобном для них формате и в кратчайшие сроки получить обратную связь».



В рамках выступления Павел Николаевич подвел промежуточные итоги работы информационной системы, внедренной в области зимой 2021 года — «Контроль обработки сообщений и инцидентов на местах».



«Это региональный продукт, разработанный и внедренный в рамках совершенствования работы ведомства и медицинских учреждений с сообщениями граждан. Система агрегирует сообщения, направляемые через платформу обратной связи портала "Госуслуг" и публикуемые в открытом информационном пространстве — в социальных сетях и мессенджерах, иных средствах массовой коммуникации, порядок работы с которыми не регламентирован Федеральным законом. Модераторами выступают специалисты министерства здравоохранения и сотрудники 112 подведомственных учреждений. За два года работы этот формат позволил оперативно — в течение 24 часов — рассмотреть большое количество сообщений и помочь жителям в разрешении ситуаций, с которыми они столкнулись, принять необходимые меры», — отметил заместитель министра.



Также о результатах работы с обращениями и сообщениями жителей рассказали руководители учреждений здравоохранения Самарской области — главный врач Самарской городской клинической поликлиники №15 Анна Дзюбайло, главный врач городской поликлиники №1 Тольятти Ирина Шаховская, главные врачи Клявлинской и Приволжской центральных районных больниц — Нурания Горбунова и Антон Денчик.

Фото: минздрав СО