В обновленном отделении поликлиники №4 Самары получают помощь почти 13 тысяч человек

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Отделение №1 Самарской городской поликлиники №4 Кировского района обновлено в рамках национального проекта «Здравоохранение». Капитальный ремонт и внедрение методов бережливого производства позволили создать более комфортные условия для медработников и пациентов, усовершенствовать работу регистратуры, ускорить переход подразделения на электронный документооборот.



В обновленном отделении поликлиники №4 Самары на улице Ташкентской получают помощь почти 13 тысяч человек.



«Основной целью для нас было улучшение качества и условий оказания помощи. В первую очередь выполнена перепланировка входной группы — устроены регистратура открытого типа и отдельное помещение для хранения медицинских карт, расширены зоны комфортного ожидания приема. Вход и все пространство поликлиники отвечает потребностям маломобильных пациентов, — отметил главный врач Самарской городской поликлиники №4 Юрий Чернышов. — Наглядная навигация помогает посетителю быстро сориентироваться и найти нужный кабинет. Мы усовершенствовали внутреннюю логистику, перераспределив потоки. Пациенты, посещающие поликлинику с профилактической целью, — чтобы пройти диспансеризацию или медосмотр, проконсультироваться с врачом в рамках диспансерного наблюдения, — не пересекаются с другими потоками. Это помогло нам сократить время пребывания в отделении: жители проходят диспансеризацию и медосмотры быстро и без очередей. Завершить диспансеризацию и узнать результаты можно уже через 3 дня».



Обновлены кабинеты медицинской профилактики, доврачебный, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, помещения дневного стационара. Также в новых условиях ведут прием врачи узких специальностей — хирург, уролог, невролог, офтальмолог, эндокринолог, кардиолог, инфекционист, стоматолог, врач ультразвуковой диагностики, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО



