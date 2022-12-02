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В областном Перинатальном центре в этом году родилась уже третья тройня

2 декабря 2022 14:15
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Малыши Михаил, Мария и Ксения появились на свет в начале октября. В первый день зимы вместе с счастливыми родителями они отправились домой.

В первый день зимы из Перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина выписали тройню — двух девочек и мальчика. Это уже третья тройня, которая родилась в этом году в учреждении.

Малыши Михаил, Мария и Ксения появились на свет в начале октября. В первый день зимы вместе с счастливыми родителями они отправились домой.

 «Сказать, что мы удивились, что у нас будет тройня, значит не сказать ничего. Конечно же, очень обрадовалась и стали ждать наших малышей», - поделились счастливые родители из Самары.

С конца лета будущая мама находилась под пристальным вниманием врачей областной больницы.

«Беременность протекала сложно, - рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии больницы имени Середавина Татьяна Тезикова. – Будущая мама переболела COVID-19, врачи нашего инфекционного госпиталя совместно с гинекологами проводили необходимое лечение. Беременность осложнилась угрозой преждевременных родов. Мы были на связи с коллегами из Федерального центра акушерства, гинекологии и перинатологии им.В.И.Кулакова, проводили телемедицинские консультации. Нам удалось пролонгировать беременность почти до полных 32-х недель».

Маме и малышам помогали врачи разных специальностей - гинекологи, реаниматологи, неонатологи. Последний месяц беременности ежедневно проводился мониторинг состояния их здоровья. Дети родились раньше срока, сотрудники Перинатального центра приложили немало усилий для их комфортного развития. Вес малышей при рождении составил чуть более 1 кг, но к выписке они весили почти вдвое больше и сейчас чувствуют себя замечательно.

Мама Ольга Стекольщикова отметила, что во время пребывания в больнице всегда чувствовала поддержку и не сомневалась, что все будет хорошо.

«На данный момент всё отлично благодаря медработникам, всему персоналу клиники детки здоровые, прекрасно кушают, набирают вес, улыбаются», - поделилась мама тройни.

На выписке малышей встречали счастливый папа, родственники семьи и друзья.

Поддержке семей в регионе уделяют особое внимание. Самарская область выполняет все социальные обязательства в полной мере несмотря на непростую обстановку. Губернатор Дмитрий Азаров помощь семьям с детьми обозначил как безусловный приоритет работы правительства региона и органов местного самоуправления. Сегодня в регионе около 100 тысяч семей с детьми. Для них действует свыше 30 мер соцподдержки, а это несколько видов пособий, ежемесячные выплаты на детей, в том числе, пособия студенческим семьям, а также выплаты на первого ребенка и многодетным семьям. В губернии есть и свой региональный семейный капитал в размере 100 тысяч рублей, который выплачивается на третьего и последующих детей. Кроме того, по инициативе главы региона семьи, в которых родился первый ребенок, получают «Подарок новорожденному». При рождении двух и более детей одновременно подарок вручают на каждого новорожденного ребенка. В подарочном наборе – все, что нужно в первые месяцы жизни малыша: одежда, постельные принадлежности, средства гигиены. С начала года такие подарки получили порядка 8000 семей. За все время акции – уже более 26 900.

 

Фото:  минздрав СО

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