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В областном Минздраве прокомментировали ситуацию с увольнением врачей скорой помощи в Самаре

20 января 2025 10:58
119
в областном Минздраве прокомментировали ситуацию с увольнением врачей скорой помощи в Самаре

В региональном Минздраве сообщили, что в период действия постановления Правительства РФ от 19 августа 2022-го были приняты 26 врачей скорой помощи, часть из них перевели с должностей фельдшеров, также работали по совместительству 7 внешних специалистов. Нормативным актом был установлен упрощенный порядок допуска медработников к работе в "скорой", пишет Сова.

Постановление носило временный характер, и его действие истекло 1 января 2025 года. Так, теперь образование тех сотрудников не соответствует текущим требованиям к работе на "скорой".

Представители регионального Минздрава и медучреждения встретились с сотрудниками скорой помощи. Им разъяснили порядок и сроки действия соответствующих нормативных документов. Каждому предложили варианты трудовой деятельности в дальнейшем.

В Минздраве предоставили конкретную информацию по 26 врачам скорой помощи.

Так, в конце декабря 2024-го 4 человека уволились по собственному желанию. Из них 3 совместителя продолжают работать на основном месте, один с 27 января приступает к работе врачом-терапевтом в Самарской городской поликлинике 10. Один сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком, одного перевели на должность врача-стажера, двое переведены фельдшерами скорой помощи, одна перешла в бригаду на должность врача анестезиолога-реаниматолога.

Еще один сотрудник - в отпуске до прохождения аккредитации, после его также переведут в бригаду на должность врача анестезиолога-реаниматолога.

По тем же причинам ещё 16 сотрудников, отказавшихся от перевода в учреждении фельдшерами скорой помощи, были уволены 10 января.

Из них четыре совместителя продолжают работать на своем основном месте, один принят в городскую поликлинику № 14 и трудится врачом по медицинской профилактике. Еще двое работают внешними совместителями в других лечебных учреждениях города.

9 сотрудникам, не имеющим соответствующей квалификации, было предложено продолжить работу в учреждении в должности фельдшеров скорой медицинской помощи. Но они от предложения отказались.

При этом врачей могут принять на работу в выездных бригадах после прохождения соответствующей аккредитации или перевода на должности фельдшеров при наличии необходимого допуска.

Также медицинские работники могут быть трудоустроены на должности врачей-узких специалистов согласно их специализации либо участковых врачей-терапевтов при желании с их стороны.

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