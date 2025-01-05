В новогодние праздники жители региона проходят диспансеризацию

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В выходные жители региона могут пройти диспансеризацию и консультации узких специалистов.

Специалисты консультативно-диагностической поликлиники Самарской областной клинической больницы им.В.Д. Середавина проконсультировали 69 пациентов из различных городских округов и районов Самарской области, включая Сызрань, Новокуйбышевск, Тольятти, Безенчук и Чапаевск, а также районы: Челно-Вершинский, Кошкинский, Волжский, Сергиевский, Нефтегорский, Борский, Искалинский, Красноярский, Приволжский и Похвистнево.

На этой неделе в регионе также прошли обследования в рамках диспансеризации сотрудники предприятий. Такой возможностью воспользовались сотрудники АО «Плавательный бассейн «Нептун» и ООО «Орфей».Цель обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

Мобильные бригады отделения медицинской профилактики Самарской городской больницы №5 провела осмотр 17 работников бассейна, Безенчукской центральной районной больницы - 15 сотрудников предприятия.

«В ходе диспансеризации мы провели необходимые исследования. Специалисты выявили такие факторы риска, как гиподинамия, избыточная масса тела, повышенный холестерин, гипергликемия, сердечно-сосудистые заболевания. Всем пациентам даны рекомендации» , — отметила главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике, главный врач Безенчукской ЦРБ Людмила Слепнева.

Информация о графике работы отделений медицинской профилактики и узких специалистов размещена на сайтах медучреждений.

Фото: минздрав СО