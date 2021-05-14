В «Ночь музеев» для жителей региона будет работать мобильный прививочный пункт на ул. Куйбышева в Самаре

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15 мая пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». В этот день с 10.00 до 00.00 для жителей региона будет работать мобильный прививочный пункт возле здания департамента культуры и молодежной политики Самары по адресу: улица Куйбышева, 129.

Пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. После — предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.

Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Также продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров «Мега» (парковка у центрального входа), «Космопорт» (парковка у входа в магазин «Спортмастер»), «Амбар» (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE) в Самаре в пятницу с 14.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 11.00 до 18.00.

Ежедневно в торговом центре «Аврора» с 11.00 до 18.00 работает стационарный прививочный пункт (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price).

Работают круглосуточные прививочные кабинеты в Самаре на базе городской больницы 4 по адресу улица Мичурина,125, тел. 8(846)3124890 и в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5, тел. 8(8482)790451.

Дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:

- в Отрадном на базе приемного отделения городской больницы по адресу: улица Ленина, 61, тел. 88466122348,

- в Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ по адресу улица Мамистова, 52, тел. 88467624149,

- в Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу: улица, Ленина 104, тел. 88463930447,

- в Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу:

с. Камышла, улица Победы, 68, тел. 88466433741.