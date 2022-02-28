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В Нефтегорской больнице продолжаются работы по реконструкции пристроя

28 февраля 2022 14:11
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В Нефтегорской больнице продолжаются работы по реконструкции пристроя

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Нефтегорске продолжается реконструкция пристроя к зданию центральной районной больницы.


Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.
В настоящее время в рамках реконструкции обновлена кровля здания, выполнен ремонт электроснабжения и электроосвещения, произведена замена водопровода, канализации и отопительной системы.
«Завершение ремонта планируется в конце 2022 года, — рассказала главный врач Нефтегорской больницы Наталья Мухортова. — Просторное трехэтажное помещение объединит женскую, детскую консультации и стоматологическое отделение. Здание обновляется в соответствии с принципами бережливого производства: интерьер выполнен в единой палитре, обустроена игровая комната для детей, разработана маршрутизация для разделения потоков пациентов. По завершении работ в подразделении появится крытая колясочная, входная группа преобразится в соответствии с принципами безбарьерной среды. Подразделение будет оснащено новой современной компьютерной техникой и медицинским оборудованием. Улучшенные условия поднимут на более высокий уровень качество и доступность медицинской помощи для населения. Помощь в новых условиях будут получать более 37 тысяч жителей района».
Напомним, в этом году капитальный ремонт будет проводиться в 42 подразделениях учреждений здравоохранения Самарской области. Также в регионе будут возведены 12 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 офиса врача общей практики, 3 врачебные амбулатории.

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