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В микрорайоне Крутые Ключи продолжается возведение корпуса Самарской городской поликлиники №1 

23 ноября 2022 15:38
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Сейчас в корпусе выполняется монтаж водо- и теплоснабжения, канализации и других инженерных систем.

В микрорайоне Крутые Ключи продолжается возведение нового модульного корпуса Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района. Строительство ведется за счет средств областного бюджета.

Сейчас жители микрорайона получают медпомощь в отделении, расположенном на ул. Маршала Устинова. Здесь ведут прием пациентов врачи общей практики, педиатры, а также узкие специалисты. В новом здании площадью около тысячи квадратных метров, строительство которого началось летом, разместятся все службы консультативно-диагностического отделения.

По словам главного врача Самарской городской поликлиники №1 Василия Милованова, сейчас в корпусе выполняется монтаж водо- и теплоснабжения, канализации и других инженерных систем. Продолжаются отделочные работы в помещениях.

 «До конца года планируется завершить внутреннюю и внешнюю отделку. Новая мебель, современное компьютерное оборудование и медтехника для отделения уже закуплены, — уточнил Василий Дмитриевич. — После получения лицензии мы приступим к завершающему этапу подготовки к открытию».

При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи. В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения комплексно обновляется медицинская инфраструктура в городах и сельской местности.

В этом году в регионе возведены 17 модульных зданий для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий. В 4 муниципальных районах — Красноярском, Сергиевском, Похвистневском и Кинель-Черкасском — возводятся новые клинико-диагностические отделения центральных районных больниц.
Также 42 медицинских подразделения в этом году обновляются в рамках капитального ремонта.

 

Фото:   минздрав СО

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