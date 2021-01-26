В Куйбышевском районе Самары дети теперь получают медпомощь в «бережливой» поликлинике  

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Детское отделение Самарской городской больницы № 10 преобразилось в рамках национального проекта «Здравоохранение». Теперь дети, проживающие в Куйбышевском районе, получают качественное медицинское обслуживание в современных комфортных условиях. В отделении проведен ремонт, появилась яркая навигация и новое медицинское оборудование.

Модернизация первичного звена - одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Повышение доступности и качества медицинских услуг — в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Как отметил глава региона, таких темпов развития системы здравоохранения, причем как высокотехнологичного, так и первичного звена, не было никогда.

«Нам удалось реконструировать всю входную группу поликлиники, - рассказал главный врач Самарской городской больницы №10 Валерий Карпенко. – К нашей поликлинике прикреплено 17 тысяч детей. Принципы бережливого производства позволяют повысить как доступность, так и качество медицинской помощи. Оптимизируются процессы записи на прием к врачу, была установлена дополнительно IT-телефония, изменилась работа регистратуры, появилось картохранилище, а главное - хорошие комфортные условия для ожидания приема с маленькими детьми».

В детском отделении удалось разделить потоки инфекционных и неинфекционных больных, и теперь потоки больных с температурой не пересекаются со здоровыми пациентами.

«Сейчас отделение не узнать, - отмечает мама двух малышей Татьяна Маликова. - Здесь все так изменилось, дети смотрят, как стало красиво, спокойно изучают картинки, а нам, родителям, важно, что записаться стало проще, раньше были трудности. Приятнее стало находиться в отделении, навигация помогает сориентироваться».

В рамках нацпроекта больница получила и новое оборудование. Это фиброгастроскоп, аппарат УЗИ, рентген-аппарат, рефрактометр.

Для врачей с поступлением нового оборудования тоже произошли положительные изменения.

«В 2020 году в детское поликлиническое отделение поступил новый аппарат - авторефрактометр, который значительно облегчил работу врачей–офтальмологов, - отметила заведующая детским поликлиническим отделением, врач-педиатр Елена Уварова. – Теперь необходимую первичную диагностику органов зрения доктор производит непосредственно на своем рабочем месте, тем самым повышая доступность медицинской помощи для детского населения Куйбышевского района. Раньше на обследования выдавались внешние направления в областную больницу им. Ерошевского, что нашим жителям было не совсем удобно, учитывая протяженность маршрута следования до клиники. А сейчас аппарат, на котором проводятся обследования, находится непосредственно в детском отделении».

В рамках национального проекта «Здравоохранение» 42 учреждения Самарской области, оказывающие медицинскую помощь детям, в 2019-2020 годах получили более 120 единиц медицинского оборудования, в том числе тяжёлое: аппараты МРТ, КТ, рентгены, УЗИ-аппараты, передает пресс-служба облправительства.