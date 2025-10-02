Я нашел ошибку
В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
На сцене Самарского академического театра оперы и балета театр будет выступать 4 дня и даст 5 спектаклей
Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми
в Британии уволили уборщицу за тайную работу по 17 часов в день
Главе СКР доложат о ходе расследования нападения собак на ребенка в Самаре
Туристический оператор провел экологическую акцию в честь дня туризма и подарил городу 10 елей для благоустройства Самарской набережной
Самарцев приглашают на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина
В Красноярском районе до конца года откроются два новых современных фельдшерско-акушерских пункта

2 октября 2025 12:06
128
Новые модульные здания для размещения подразделений Красноярской центральной районной больницы в селах Висловка и Шилан возводятся благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

В настоящее время на обоих объектах завершены основные этапы строительства: возведены каркасы, крыши и стены. Один из ФАПов, расположенный в Висловке, находится на стадии завершения отделочных работ. Это особенно значимое событие для местных жителей, так как ранее в селе не было собственного медицинского пункта. Уже определен медработник, который будет работать в подразделении.

В селе Шилан новый современный ФАП возводится взамен старого. После открытия в нем продолжит работать опытный местный фельдшер.

«Планируем, что до конца года оба фельдшерско-акушерских пункта начнут работать, — отметил главный врач Красноярской больницы Александр Крятов.Это совершенно другие условия для медработников и пациентов — комфортные, светлые и теплые помещения».

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области

