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В Красноармейском районе строятся три новых ФАПа

2 июля 2025 15:18
146
В посёлках Каменный Брод и Чапаевский уже проводятся внутренние отделочные работы медицинских пунктов.

Благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Красноармейском районе возводят 3 новых фельдшерско-акушерских пункта.

На сегодняшний день в селе Дубовка устанавливают каркас здания современного ФАПа. В посёлках Каменный Брод и Чапаевский уже проводятся внутренние отделочные работы медицинских пунктов.

«Более 1300 жителей населённых пунктов будут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, а также проходить диспансеризацию и профилактические осмотры в современных условиях. Это важно для выявления заболеваний на ранней стадии и своевременного лечения. Новые ФАПы будут оснащены современным оборудованием и новой мебелью», — рассказала и. о. главного врача Красноармейской центральной районной больницы Анна Степанова.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в этом году будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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