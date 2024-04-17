В Красноармейском районе продолжается обновление медицинской инфраструктуры

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Около 200 жителей деревни Колыбеловка получают необходимую помощь и проходят диспансеризацию в новом фельдшерско-акушерском пункте. Он возведен благодаря национальному проекту «Здравоохранение».



Это модульное здание, полностью оснащенное новым оборудованием и мебелью.



«Есть все для оказания неотложной помощи и профилактической работы. В том числе дефибриллятор и даже кислородный концентратор, позволяющий пациентам с осложнением в виде дыхательной недостаточности — на фоне пневмонии или обострения бронхиальной астмы — здесь же, на месте получать кислородную поддержку», — рассказала главный врач Красноармейской районной больницы Анна Степанова.



Напомним, благодаря нацпроекту в Красноармейском районе возвели еще один ФАП — в селе Андросовка. Также обновили поликлинику в селе Красноармейское и ФАП в поселке Софинский. Кроме того, за последние годы автопарк больницы пополнили 10 новых легковых автомобилей для оказания неотложной помощи на базе «Лада-Гранта» и 4 автомобиля, оснащённые носилками.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.