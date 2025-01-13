В Клиниках СамГМУ внедрят метод интраоперационного нейромониторинга при хирургии щитовидной железы

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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России будет внедрен метод интраоперационного мониторинга возвратных гортанных нервов при хирургии щитовидной и околощитовидной желез. Его внедрение станет доступно, благодаря приобретению нового нейромонитора в рамках полученного гранта НОЦ «Инженерия будущего». Это позволит повысить стандарт оказания медицинской помощи в хирургии щитовидной и околощитовидной желез до уровня лучших мировых практик.

Самарская область и Поволжье в целом относится к эндемичным зонам по заболеваниям щитовидной железы. Только в Клиниках СамГМУ ежегодно выполняется более 150 операций на щитовидной железе.

«Применение нового высокотехнологичного метода способствует четкой идентификации возвратных гортанных нервов, контролированию, верификации анатомической целостности и функциональной сохранности на всех этапах хирургического вмешательства при операциях на щитовидной или околощитовидной железах, — комментирует заведующий кафедрой общей хирургии и хирургических болезней СамГМУ Игорь Макаров. — Это соответствует концепции безопасной хирургии и позволяет минимизировать осложнения при подобных операциях».

Кроме того, уже ведется разработка инновационной методики «Оценка голосовой функции после операции на щитовидной железе», позволяющая убедиться в отсутствии нарушения голосовой функции и, следовательно, повреждения возвратных гортанных нервов.

Использование нейромонитора является стандартом выполнения хирургических операций на щитовидной железе и околощитовидных железах в ряде заграничных стран, где его применение достигает 63—95% тиреоидэктомий и операциях в области головы и шеи. В России пока практика применения нейромонитора распространяется на крупные хирургические центры и частные клиники.