В Клиниках СамГМУ прооперировали пациентку с Сахалина со сложной патологией

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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи прооперировали пациентку с пузырно-прямокишечным свищем. Такое осложнение возникло в результате химиолучевой терапии при лечении рака шейки матки. На операцию женщина приехала в Самару из Сахалинской области, так как другие медицинские учреждения не смогли взяться за такой сложный случай.

В марте этого года у пациентки образовался пузырно-прямокишечный свищ. В результате развиваются инфекции мочевыделительной системы, а также страдает социализация пациента.

«В апреле мне провели операцию по разгрузке кишечника, вывели стому, что, конечно, неудобно, – рассказывает пациентка. - В поисках возможности по устранению этой проблемы я обратилась в областную больницу Сахалина. Там сказали, что не могут оказать должную помощь, и результаты моих обследований загрузили в общероссийскую базу по телемедицинским консультациям. На запрос откликнулись ряд клиник, но единственное медучреждение, которое выразило готовность помочь, были Клиники СамГМУ».

Специалисты отделения пересадки органов и урологии совместно с отделением колопроктологии внимательно изучили результаты обследований женщины и решили пригласить ее на госпитализацию, чтобы провести дообследования и назначить оперативное лечение.

«Случай неординарный, такие пациенты встречаются редко и их ведение и лечение осложняется тем, что патология сочетанная, поскольку задействованы органы мочевыделительной системы и желудочно-кишечного тракта, – говорит заведующий отделением колопроктологии Клиник СамГМУ Павел Андреев. - Операция дала возможность ликвидировать воспалительный процесс, который возник после химиолучевой терапии».

Как рассказал заведующий отделением пересадки органов и урологии Клиник СамГМУ Евгений Канаев, пациентке провели первый этап оперативного лечения - лапароскопически разобщили свищ через проколы.

«Мы смогли устранить патологический свищ, чтобы ликвидировать мощное воспаление в малом тазу, – пояснил врач. – В операции участвовали урологи, гинекологи и колопроктологи, она шла более пяти часов. Сейчас пациентка готовится к выписке. Через 4-5 месяцев планируется второй этап оперативного лечения, который позволит улучшить качество жизни пациентке».

Пациентка призналась, что из Самары уезжает с самыми положительными эмоциями.

«Мне есть, с чем сравнивать, такого отношения, как здесь я не видела давно, – говорит женщина. – Здесь чувствуется и неравнодушное отношение всего персонала, и компетентность, и профессионализм. Я по жизни человек позитивно настроенный, чувствую себя сейчас прекрасно. Конечно, еще есть болевые ощущения, но они не настолько велики, насколько я мучилась, когда сюда приехала. Я делюсь впечатлениями со всей своей многочисленной семьей и полстраны уже знает, что в Клиниках СамГМУ – одни из самых лучших профессионалов».

Фото: СамГМУ