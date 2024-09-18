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В Клиниках СамГМУ открылся дневной стационар с расширенным перечнем услуг

18 сентября 2024 15:41
137
В дневном стационаре пациент находится от 2 до 6 часов под постоянным наблюдением врача.

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России открылся дневной стационар, где проводят лечение по широкому перечню профилей. Помощь здесь могут получать пациенты, не требующие круглосуточного наблюдения.

Дневной стационар создан на базе Специализированного консультативно-диагностического центра (СКДЦ) Клиник СамГМУ. В нем проводят лечебные, профилактические и реабилитационные мероприятия по 11 профилям: терапия, неврология, гастроэнтерология, кардиология, эндокринология, пульмонология, нефрология, ревматология, пульмонология, акушерство и гинекология, иммунология-аллергология. 

Так, лечение могут проходить пациенты с осложнениями после инфаркта, с хронической сердечной недостаточностью, воспалительными болезнями сердца, артериальной гипертензией и другими патологиями, с проблемами центральной и периферической нервной системы, позвоночника, последствиями других заболеваний.

В дневном стационаре пациент находится от 2 до 6 часов под постоянным наблюдением врача. Таким образом специалист видит, как проходит лечение, и может оперативно его скорректировать.

Помощь в дневном стационаре оказывается по платным услугам. Медикаменты входят в стоимость лечения.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара

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