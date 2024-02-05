В Клиниках СамГМУ начали выполнять удаление нежелательных сосудов вокруг глаз

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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России начали выполнять удаление нежелательных сосудов вокруг глаз с помощью транскутанного (чрескожного) лазера. Этот метод позволяет улучшить внешний вид и состояние кожи. Процедура проводится в Центре амбулаторной и эстетической флебологии Клиник СамГМУ с применением единственной в Самаре многофункциональной платформы.

Как пояснил врач флеболог Клиник СамГМУ Михаил Кушнарчук, технология заключается в том, что лазерные лучи направляются на пораженные сосуды, не повреждая при этом окружающие ткани. Энергия лазера поглощается гемоглобином в крови, это приводит к нагреву и последующему разрушению целевых сосудов. Со временем они естественным образом удаляются организмом и в результате внешний вид кожи улучшается. Многофункциональная платформа обеспечивает точную настройку параметров лазера - это позволяет нацелиться на пораженные сосуды, минимизируя воздействие на окружающие ткани.

Преимущества метода - в коротком периоде восстановления, низком риске осложнений и достижения видимых улучшений после нескольких процедур. В большинстве случаев пациенты могут вернуться к привычным делам уже на следующий день после лечения.

«Перед процедурой рекомендуется проконсультироваться с врачом сосудистым хирургом-флебологом Клиник СамГМУ, чтобы убедиться, что транскутанный лазер является подходящим вариантом для вашего случая, – говорит Михил Кушнарчук. - После процедуры важно соблюдать рекомендации по уходу за кожей, чтобы ускорить процесс восстановления и избежать любых осложнений».

Так, рекомендуется избегать воздействия солнца, воздержаться от интенсивных физических нагрузок, посещения саун или бань, использования декоративной косметики в течение нескольких дней после процедуры, следовать инструкциям врача по уходу за кожей, при возникновении сильного покраснения, отека, жжения, или признаков инфекции немедленно обратиться к врачу.

«Нужно помнить, что каждый случай уникален, и специалист может дать дополнительные инструкции в зависимости от индивидуального состояния. Важно тщательно следовать этим рекомендациям, чтобы обеспечить безопасность и эффективность процедуры», – подчеркнул врач.