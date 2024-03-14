В Кинель-Черкасском районе в педиатрическом отделении ЦРБ проведен капитальный ремонт

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В педиатрическом отделении центральной районной больницы проведен капитальный ремонт. Современные условия для юных пациентов и медработников созданы благодаря национальному проекту «Здравоохранение».



В процессе ремонта полностью обновлены инженерные коммуникации – отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Смонтированы сплит-системы, а также система автоматической пожарной сигнализации. Заменены дверные блоки, напольное покрытие, выполнен монтаж подвесного потолка. Закуплена новая мебель и обновлены палаты.



«Наше отделение рассчитано на 15 коек, оказываем помощь детям с различными заболеваниями. Комфортные условия созданы для наших пациентов и для персонала», - подчеркнула и.о. заведующей педиатрическим отделением, врач-педиатр Инга Агамирян.



Дети и родители отметили удобство.

«Внук был госпитализирован, к счастью, благодаря стараниям врачей быстро пошел на поправку, - рассказала жительница района Ирина Заводчикова. - В обновленных условиях находиться приятно, в палате есть душевая, раковина – это очень удобно. Отдельное спасибо медицинским работникам, специалисты находят подход к каждому ребёнку».



Как отметил главный врач больницы Дмитрий Прибытков, ремонт педиатрического отделения проводился в течение трёх месяцев, объект был сдан раньше срока.

«Проводим работы опережающими темпами. В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2024 году предусмотрен капитальный ремонт 4 объектов, из них 2 ремонтные работы уже завершены. На оставшихся двух строительные работы близятся к завершению - ремонт офиса врача общей практики в селе Березняки и помещения для плановых операций больницы», - отметил главврач.



За последние годы благодаря нацпроекту в районе:

- открыто современное приемно-диагностическое отделение

- возведены модульные здания 3 ФАПов и 2 ОВОПов

- проведен капитальный ремонт взрослой, детской поликлиник,дневного стационара, 2 ФАПов и 4 ОВОПов





Фото: минздрав СО