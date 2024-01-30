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В губернии будет расширен пилотный проект по скринингу колоректального рака 

30 января 2024 16:20
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Для выявления заболевания на ранних стадиях с 2023 года в регионе реализуется пилотный проект.

Для выявления заболевания на ранних стадиях с 2023 года в регионе реализуется пилотный проект. Он включает проведение анализа на скрытую кровь иммунохимическим количественным методом и скрининговую колоноскопию по показаниям.

Колоректальный рак занимает второе место в структуре онкозаболеваемости. Основной опасностью является бессимптомное развитие заболевания. Анализ кала на скрытую кровь позволяет выявить заболевание, когда у пациента ещё нет тревожащих симптомов. Скрининг колоректального рака включен в мероприятия диспансеризации. При положительном результате анализа пациента направляют в центр амбулаторной онкологической помощи или в онкодиспансер для проведения дополнительного обследования – колоноскопии.

 «Суть пилотного проекта состоит в централизации этапов проведения скрининга и формирования стандартных подходов к обследованию пациентов в рамках диспансеризации. За время реализации проекта в 2023 году обследовано 66 852 пациентов, выявлено 167 случаев колоректального рака. Исследования проводятся в Самарском областном онкологическом диспансере и Самарской городской больнице 6 .У большинства пациентов патология обнаружена на 1-2 стадии. Раннее выявление рака прямой и толстой кишки помогает применять эффективные методы лечения для сохранения жизни и ее качества. Колоректальный рак, выявленный на поздних стадиях, усложняет лечение и может негативно отразиться на качестве жизни человека", - главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов.

В 2024 году проект будет реализовываться не только на территории Самары, а также и в Тольятти и в Сызрани, в том числе с участием медучреждений близлежащих территорий - Жигулевска, Октябрьска, Ставропольского, Сызранского, Шигонского районов.

"Планируемый результат пилотного проекта - улучшение выявляемости колоректального рака, своевременности специализированного лечения и, соответственно - снижение смертности от данного вида патологии", - подчеркнул Андрей Орлов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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