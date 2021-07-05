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В этом году впервые медицинские сестры региона получают выплаты по программе «Земский фельдшер»

5 июля 2021 19:36
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В 2021 году запланированы выплаты 67 врачам и 25 фельдшерам.

Медицинская сестра Галина Бородина, переехавшая в Кинель-Черкасский район из Самары, трудоустроилась на работу в районную больницу. Она стала первой медицинской сестрой в регионе, получившей выплату по программе «Земский фельдшер».

Реальной мерой социальной поддержки, позволяющей привлечь медицинских работников в сельскую местность и малые города, являются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Исполняющая обязанности заместителя главного врача по поликлинической работе Кинель-Черкасской ЦРБ Нина Лохова рассказала, что с 2020 года Кинель-Черкасский район отнесен к особо удаленным территориям, в связи с этим по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»  увеличены выплаты специалистам, которые приезжают работать в сельскую местность. По программе «Земский доктор» в 2020 году трудоустроено 8 докторов по специальностям: врач-невролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, офтальмолог, врач-стоматолог-хирург, врач по паллиативной медицине, 2 врача-педиатра участковых. Они уже получили выплаты в размере 1,5 миллиона рублей.

По программе «Земский фельдшер» в 2020 году трудоустроено 3 фельдшера скорой медицинской помощи.  Они получили выплаты в размере 750 тысяч рублей.

«В 2021 году по программе «Земский фельдшер» расширен перечень специальностей, по которым у нас могут быть трудоустроены медицинские работники. Поэтому сейчас в фельдшерско-акушерские пункты могут трудоустраиваться не только фельдшеры, но и медицинские сестры и акушерки, — пояснила Нина Андреевна. — Эта программа уже стартовала и в ФАПе в селе Сарбай работает медицинская сестра, которая также получила выплату в размере 750 тысяч рублей. Эти программы способствуют привлечению кадров в медицину, кроме того, администрация у нас обеспечивает работников административным жильем. Это одна из мер поддержки, один из главных стимулов для привлечения кадров в сельскую местность. В районе  возводятся новые модульные ФАПы, очень удобные, с хорошими условиями труда, поэтому туда с удовольствием устраиваются и фельдшеры, и медицинские сестры».

«Я приехала в Кинель-Черкасский район в 2020 году на постоянное место жительства, в апреле этого года устроилась на работу и была приятно удивлена, когда мне сказали, что я вошла в программу «Земский фельдшер», — рассказала медсестра ФАП села Сарбай Галина Бородина. — В свое время закончила медицинское училище имени Нины  Ляпиной, потом с родителями уехала в Пестравку. Там я прожила 20 лет. Потом переехала в Самару. Но долго в Самаре не проработала, я сельский житель, захотелось на свежий воздух. А здесь такая замечательная природа, хорошие условия работы, мне вообще нравится общаться с людьми, в селе люди не просто приходят на прием. Они расскажут о себе, своей жизни, о детях и внуках, а мне это очень интересно, зная человека, проще общаться с ним, помочь ему. Так что работать мне в фельдшерско-акушерском пункте комфортно, и моим пациентам удобно. Считаю, что программы по привлечению кадров на село «Земский доктор» и «Земский фельдшер» важны прежде всего для молодежи. В селе очень хорошая практика, да и материальная поддержка играет большую роль».

В период с 2014 года в центральные районные больницы и города с населением до 50 тысяч человек (Кинель, Нефтегорск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево) приехали 837 врачей и 101 фельдшер.

В 2020 году выплаты получили 68 врачей и 35 фельдшеров. В 2021 году запланированы выплаты 67 врачам и 25 фельдшерам.

На сегодняшний день выплаты получили уже 23 медицинских работника.

Теги: выплаты медсестры программа «Земский фельдшер»

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