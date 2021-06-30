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В этом году постковидную реабилитацию прошли более 3500 жителей Самарской области
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В этом году постковидную реабилитацию прошли более 3500 жителей Самарской области

30 июня 2021 19:22
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Оказание помощи по медицинской реабилитации в Самарской области организовано в три этапа, в том числе на базе санаториев и поликлиник.

В этом году постковидную реабилитацию прошли более 3500 жителей Самарской области. Оказание помощи по медицинской реабилитации в Самарской области организовано в три этапа, в том числе на базе санаториев и поликлиник.

Свыше 2900 пациентов, которые перенесли COVID-19 в средне-тяжелой и тяжелой формах, прошли медицинскую реабилитацию в круглосуточных отделениях медицинской реабилитации, расположенных на базе санаторных учреждений. 

«Медицинская реабилитация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на восстановление или компенсацию нарушенных в результате болезни функций. Для каждого пациента на каждом этапе медицинской реабилитации составляется индивидуальная программа медицинской реабилитации, с учетом его реабилитационного потенциала и функционального состояния. Кроме того, для жителей нашего региона возможна и бесплатная телемедицинская реабилитация в домашних условиях», - напомнила главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской реабилитации Анна Шишкина.

Медицинская реабилитация проводится с учетом клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи специалистами мультидисциплинарной реабилитационной команды, в которую входит лечащий врач, специалисты по физиотерапии, ЛФК, психолог.

Мероприятия по медицинской реабилитации на 1-м этапе, в острый период заболевания, начинаются непосредственно в инфекционном госпитале. Основные задаче на этом этапе - улучшение вентиляции легких, коррекция мышечной слабости, повышение физической выносливости и мобильности, преодоление стресса и беспокойства.  

Пациенты, перенесшие коронавирусную пневмонию в средне-тяжелой и тяжелой форме, требующие дальнейшего круглосуточного наблюдения в условиях стационара, направляются на 2ой этап медицинской реабилитации. Начиная с октября прошлого года, второй этап реабилитации прошли более 4000 пациентов.

Пациенты, перенесшие коронавирусную пневмонию в легкой и средней форме, имеющие легкие и умеренные нарушения функций, структур и процессов жизнедеятельности, направляются на 3-ий этап в отделения медицинской реабилитации поликлиник.

«Сейчас мы будем вкладывать серьезные деньги, специально выделили отдельные средства на систему реабилитации. Прямо сейчас будем заключать контракты на приобретение необходимого оборудования. Дело в том, что для того, чтобы проходить реабилитацию после ковида, а ковид ударяет по сосудам, органам дыхания, другим системам организма, здесь нужна специальная техника,» - пояснил во время прямой линии Президент РФ Владимир Путин. 

Медицинскую помощь после перенесенного COVID-19 пациенты получают бесплатно в рамках ОМС и для получения необходимой помощи важно взаимодействовать с лечащим врачом. 

 

Фото из открытых источников

 

Теги: 3500 жителей постковидная реабилитация

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Здравоохранение
Оказание помощи по медицинской реабилитации в Самарской области организовано в три этапа, в том числе на базе санаториев и поликлиник.
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