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В этом году более 1000 медработников региона воспользуются мерами социальной поддержки

24 августа 2023 14:37
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Благодаря реализуемым мероприятиям в регионе возросла численность медицинских работников.

«Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" национального проекта "Здравоохранение" включает 12 плановых показателей и результатов. По данным Минздрава России Самарская область – один из регионов с высокими темпами достижения установленных показателей. Также область занимает лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе по достижению показателей укомплектованности. В центре нашего внимания — доступность первичной медико-санитарной помощи и привлечение специалистов в поликлинические отделения, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты», — рассказала руководитель управления медицинского образования и профессионального развития министерства здравоохранения Самарской области Марина Шумская.

Благодаря реализуемым мероприятиям в регионе возросла численность медицинских работников:
врачей — до 12701 человек,
средних медицинских работников — до 26118 человек.

 «Привлекать и закреплять новых сотрудников помогают меры социальной поддержки специалистов отрасли. Мы эффективно реализуем программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Действуют выплаты представителям наиболее востребованных специальностей, а также выплаты медработникам, переехавшим из других регионов. Компенсируем молодым специалистам первоначальный взнос по ипотеке в сельской местности и расходы в размере 50 процентов банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита. Всего планируется, что до конца года более 1000 специалистов воспользуются мерами соцподдержки», - отметила Марина Шумская.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
Благодаря реализуемым мероприятиям в регионе возросла численность медицинских работников.
24 августа 2023  14:37
В этом году более 1000 медработников региона воспользуются мерами социальной поддержки
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