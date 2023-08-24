В этом году более 1000 медработников региона воспользуются мерами социальной поддержки

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«Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" национального проекта "Здравоохранение" включает 12 плановых показателей и результатов. По данным Минздрава России Самарская область – один из регионов с высокими темпами достижения установленных показателей. Также область занимает лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе по достижению показателей укомплектованности. В центре нашего внимания — доступность первичной медико-санитарной помощи и привлечение специалистов в поликлинические отделения, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты», — рассказала руководитель управления медицинского образования и профессионального развития министерства здравоохранения Самарской области Марина Шумская.



Благодаря реализуемым мероприятиям в регионе возросла численность медицинских работников:

врачей — до 12701 человек,

средних медицинских работников — до 26118 человек.



«Привлекать и закреплять новых сотрудников помогают меры социальной поддержки специалистов отрасли. Мы эффективно реализуем программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Действуют выплаты представителям наиболее востребованных специальностей, а также выплаты медработникам, переехавшим из других регионов. Компенсируем молодым специалистам первоначальный взнос по ипотеке в сельской местности и расходы в размере 50 процентов банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита. Всего планируется, что до конца года более 1000 специалистов воспользуются мерами соцподдержки», - отметила Марина Шумская.

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