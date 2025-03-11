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В Челно-Вершинском районе активно ведутся работы по модернизации медицинских учреждений, направленные на повышение качества оказания медицинской помощи местным жителям.

В Челно-Вершинской центральной районной больнице проводится капитальный ремонт подразделений. В детской консультации выполняются внутренние отделочные работы, замена оконных конструкций, дверей, систем отопления и электроснабжения, а также будут выполнены работы по утеплению фасада. В главном корпусе поликлиники будет проведен капитальный ремонт кровли. На время ремонта необходимая медицинская помощь местным жителям оказывается в другом корпусе, что позволяет не прерывать работу медучреждения.

«Проведённые меры позволят создать комфортные условия и улучшить качество оказания медицинской помощи более чем для 1600 юных пациентов», —отмечает главный врач Челно-Вершинской ЦРБ Валентина Иванова.

Также в деревне Новое Аделяково улучшаются условия в местном фельдшерско-акушерском пункте. В настоящее время в здании проводятся внутренние отделочные работы, после завершения которых порядка 400 жителей деревни будут получать необходимую медпомощь в комфортных условиях. На данный момент медицинская помощь оказывается в мобильном ФАПе, а фельдшер осуществляет выезды на дом к пациентам.

Завершить работы планируется к августу текущего года. Это позволит значительно улучшить инфраструктуру медицинских учреждений и обеспечить жителей Челно-Вершинского района качественной и доступной медицинской помощью.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году будет проведен капитальный ремонт 131 объекта здравоохранения в рамках национального проекта и за счет средств областного бюджета.

Фото: минздрав СО