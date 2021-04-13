Я нашел ошибку
Главные новости:
В нем примут участие активисты волонтерских центров партии и участники предварительного голосования.
«Единая Россия» совместно с Минстроем 24 апреля проведет во всех регионах всероссийский субботник
Три года назад была сделана пересадка сердца в Индии. Через месяц после этого у него стал развиваться коронарит.
В Петербурге 11-летнему мальчику повторно пересадили сердце 
Губернатор Амурской области Василий Орлов вручил благодарственные письма медикам и пожарным.
В Благовещенске мужчину, прооперированого во время пожара, выписали 
Для этого потребовалось отключение горячего водоснабжения в районах города.
В Самаре ведутся температурные испытания на теплосетевых объектах   
Институт искусственного интеллекта представил свои ключевые компетенции. В основе инновационных разработок Института - принципы междисциплинарности.
Состоялась торжественное открытие Института искусственного интеллекта Самарского университета
Вадим Свешников был советским живописцем, педагогом, мастером исторической и жанровой живописи, а также портретистом.
В СОУНБ открывается выставка самарского живописца и педагога Вадима Свешникова
Министр обороны отметил, что основной боевой потенциал сосредотачивается в Причерноморье и Балтийском регионе.
Шойгу сообщил, что США и НАТО перемещают войска к границам России
Голосование в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года.
Самарцы могут выбрать общественные пространства, которые необходимо благоустроить в 2022 году в первую очередь
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.25
-0.26
EUR 91.92
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Мастера Самарской губернии раскроют секреты пасхальной росписи
В ДК "Октябрь" состоялась встреча с летчиком-космонавтом Героем России Михаилом Корниенко
В Самаре прошел легкоатлетический забег «Будь первым, вторых не помнят»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

В Благовещенске мужчину, прооперированого во время пожара, выписали 

13 апреля 2021 17:19
75
Губернатор Амурской области Василий Орлов вручил благодарственные письма медикам и пожарным.

Пациента, которого прооперировали во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, выписали домой, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности заведующего кардиохирургическим отделением Валентин Филатов.

"Мужчину, которого оперировали во время пожара, выписали", - сообщил Филатов РИА Новости.

Филатов – один из восьми медиков, которые второго апреля, когда горела кровля кардиоцентра, продолжили операцию в операционной на первом этаже здания, аортокоронарное шунтирование закончилось успешно, после чего пациента доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Губернатор Амурской области Василий Орлов вручил благодарственные письма медикам и пожарным.

Площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, никто не пострадал. Тринадцатого апреля начался разбор кровли кардиохирургического центра, параллельно началась разработка проекта временной кровли для консервации здания на то время, пока будет разрабатываться проект реставрации исторического здания. Стоимость первоочередных работ по консервации здания, по словам Орлова, оценивается около 5 миллионов рублей, МЧС поручено проверить все аналогичные объекты здравоохранения и взять на контроль состояния проводки.

Противоаварийные работы и устройство кровли закончат в мае, в 2022 году начнется ремонт и реставрационные работы, полностью в эксплуатацию здание будет введено не ранее конца 2022 года. Здание кардиохирургического центра построено в 1908 году, является объектом культурного наследия регионального значения, здесь находился молитвенный дом молокан.

 

Фото : МЧС РФ/РИА Новости

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Три года назад была сделана пересадка сердца в Индии. Через месяц после этого у него стал развиваться коронарит.
13 апреля 2021  17:34
В Петербурге 11-летнему мальчику повторно пересадили сердце 
46
Губернатор Амурской области Василий Орлов вручил благодарственные письма медикам и пожарным.
13 апреля 2021  17:19
В Благовещенске мужчину, прооперированого во время пожара, выписали 
75
В Самаре заболели 64 человека.
13 апреля 2021  15:59
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
129
Всех пациентов обязательно осматривает доктор, сотрудники заполняют анкету, затем вакцинируют жителей и проводят первый этап диспансеризации.
13 апреля 2021  14:17
В селе Зуевка жители прошли вакцинацию от COVID-19 в передвижном ФАПе рядом с домом
157
Ольга Гальцова призвала депутатов вернуться к вопросу о новом кардиоцентре в Самаре
13 апреля 2021  13:44
Ольга Гальцова призвала депутатов вернуться к вопросу о новом кардиоцентре в Самаре
173
В Самарской области на 13 апреля еще 194 человека заболели коронавирусом
13 апреля 2021  12:55
В Самарской области на 13 апреля еще 194 человека заболели коронавирусом
248
Обсудили уроки пандемии и поставили задачу работать на опережение.
12 апреля 2021  18:47
Состоялось заседание итоговой коллегии министерства здравоохранения Самарской области
506
Каждого посетителя осмотрел врач, проверил параметры здоровья, температуру, артериальное давление, уровень кислорода в крови.
12 апреля 2021  14:08
Для жителей Сызрани работал мобильный комплекс, где они могли пройти вакцинацию от коронавируса
580
Россиянам станет проще получить услуги по здравоохранению
12 апреля 2021  13:38
Россиянам станет проще получить услуги по здравоохранению
487
Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
12 апреля 2021  13:23
Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
518
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
59
Весь список
В центре внимания
В Самаре планируется обновление транспорта с удобством для маломобильных граждан
13 апреля 2021  13:13
В Самаре планируется обновление транспорта с удобством для маломобильных граждан
Транспорт
183
В Самарской области на 13 апреля еще 194 человека заболели коронавирусом
13 апреля 2021  12:55
В Самарской области на 13 апреля еще 194 человека заболели коронавирусом
Здравоохранение
244
Уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон из Самары Мой космос состоялся!
13 апреля 2021  11:21
Уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон из Самары «Мой космос» состоялся!
Общество
214
Из-за открытия велосезона в Самаре временно ограничат движение транспорта
13 апреля 2021  10:52
Из-за открытия велосезона в Самаре временно ограничат движение транспорта
Транспорт
197
Отопительный сезон в Самаре завершается
13 апреля 2021  09:49
Отопительный сезон в Самаре завершается
ЖКХ
257
Весь список