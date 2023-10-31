Я нашел ошибку
Главные новости:
Его цель – определить самых эффективных председателей советов многоквартирных домов, которые получат призы от энергетиков.
«ЭнергосбыТ Плюс»:  завершен прием заявок на конкурс «Старший по дому – надежный партнер»
Награждение приурочено ко Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Лучших сотрудников предприятий-перевозчиков наградили в Самаре
В прошедшем уроке цифры приняло участие более 124 000 учащихся 4-7 классов из 575 общеобразовательных организаций Самарской области.
«Урок цифры»: самарские школьники узнали секреты общения в мессенджерах
В Сызрани работает один из старейших следственных изоляторов во ФСИН России.
31 октября – День следственных изоляторов и тюрем
Ребятам рассказали о важности работы пожарного и спасателя в деле спасения жизней людей, и о том, где можно обучиться этим мужественным профессиям.
Старшеклассникам села Борское рассказали, как стать курсантом МЧС России
«Лада-Гранта» и «Лада-Нива» помогают медработникам оперативно оказывать помощь пациентам на дому и транспортировать в подразделения, доставлять лекарства жителям и биоматериал в лаборатории.
Медработники в Жигулевске выезжают к пациентам на новых автомобилях
В новых условиях будут наблюдаться, проходить диспансеризацию и получать необходимую помощь жители посёлка Ильичевский.
В Алексеевском районе завершается возведение ФАПа
Самарская область — один первых регионов России, где граждане смогли воспользоваться такой мерой государственной поддержки, как социальный контракт.
Социальный контракт: поддержка государства помогает многодетной маме из Самары реализовать мечту
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.24
0.02
EUR 98.62
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Алексеевском районе завершается возведение ФАПа

31 октября 2023 16:31
143
В новых условиях будут наблюдаться, проходить диспансеризацию и получать необходимую помощь жители посёлка Ильичевский.

В новых условиях будут наблюдаться, проходить диспансеризацию и получать необходимую помощь жители посёлка Ильичевский.

 «В поселке проживает почти 400 человек. В основном это люди старшего возраста и семьи с детьми. Новое здание позволит организовать оказание первичной помощи жителям в современных условиях и в шаговой доступности от дома. Медосмотры, вакцинацию, диспансерное наблюдение, — всю основную помощь пациенты будут получать здесь», — рассказала главный врач Нефтегорской центральной районной больницы им. Н.И.Звягинцева Наталья Мухортова.

Медпункт возводится по национальному проекту «Здравоохранение». Благодаря опережающему финансированию строительство удалось начать в августе этого года — на год раньше запланированного срока. Сейчас будущий медпункт подключают к системам жизнеобеспечения. Завершается отделка помещений и благоустройство прилегающей территории.

 ️«По графику в посёлок, как и в другие отдалённые населённые пункты района, выезжают мобильные комплексы. Проводим флюорографию и маммографию, диспансеризацию, профилактические медосмотры, иммунизацию от вирусных инфекций. Также жители могут получить консультации специалистов узкого профиля — невролога, эндокринолога, акушера-гинеколога».

 Модульные здания для размещения ФАПов также возводятся в селах Трофимовка и Бариновка Нефтегорского района.

 

Фото:  freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
«Лада-Гранта» и «Лада-Нива» помогают медработникам оперативно оказывать помощь пациентам на дому и транспортировать в подразделения, доставлять лекарства жителям и биоматериал в лаборатории.
31 октября 2023  16:47
Медработники в Жигулевске выезжают к пациентам на новых автомобилях
155
В новых условиях будут наблюдаться, проходить диспансеризацию и получать необходимую помощь жители посёлка Ильичевский.
31 октября 2023  16:31
В Алексеевском районе завершается возведение ФАПа
143
Это решение было единогласно принято 25 октября на заседании Совета директоров.
30 октября 2023  19:45
Руководитель Самарского медколледжа Надежда Ярочкина возглавила совет директоров ПФО
397
По итогам обследований у 2 пациентов Смышляевского отделения выявлены онкологические заболевания. У 87 жителей диагностированы нарушения в работе сердца и сосудов.
30 октября 2023  16:46
Почти 6 тысяч жителей Смышляевки прошли диспансеризацию и профосмотры в обновленной поликлинике
388
Инсульт в России всё
29 октября 2023  11:22
Инсульт в России всё "молодеет"
572
Здесь будут заниматься диагностикой и лечением всего спектра нарушений сна и бодрствования.
28 октября 2023  14:56
В Клиниках СамГМУ откроется сомнологический центр для лечения нарушений сна
725
Терапевты, фельдшеры, медсестры поликлиник.
27 октября 2023  18:15
35 специалистов приступили к работе в Сызранской больнице в этом году
713
В центре оказывается до 90% экстренной медицинской помощи.
27 октября 2023  15:08
В тольяттинском специализированном центре помогают пациентам с сосудистыми катастрофами
684
В ближайшее время 14 000 доз вакцины будут распределены в медучреждения.
27 октября 2023  14:55
В регион поступила партия вакцины от COVID-19 «Конвасэл»
734
Для своевременного обращения за медицинской помощью всем необходимо знать симптомы инсульта.
27 октября 2023  14:07
Армен Бенян: в регионе выстроена работа по оказанию помощи пациентам с инсультами
662
Весь список
В центре внимания
В Самаре изменится стоимость проезда по безлимитным картам
31 октября 2023  13:34
В Самаре изменится стоимость проезда по безлимитным картам
223
Дмитрий Азаров назначил министра имущественных отношений Самарского региона
31 октября 2023  13:17
Дмитрий Азаров назначил министра имущественных отношений Самарского региона
408
Отделения Почты России изменят график работы в связи с Днем народного единства
31 октября 2023  12:19
Отделения Почты России изменят график работы в связи с Днем народного единства
211
Важнейший для страны проект реализуется при активной поддержке региональных властей и губернатора Дмитрия Азарова.
30 октября 2023  19:37
До конца 2023 года в Самарской области будет запущено серийное производство беспилотников
433
В Самаре идут общественные обсуждения проекта бюджета Самарской области.
30 октября 2023  15:07
Дмитрий Азаров назвал приоритеты бюджета Самарской области на ближайшие три года
918
Весь список