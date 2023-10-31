В Алексеевском районе завершается возведение ФАПа

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В новых условиях будут наблюдаться, проходить диспансеризацию и получать необходимую помощь жители посёлка Ильичевский.



«В поселке проживает почти 400 человек. В основном это люди старшего возраста и семьи с детьми. Новое здание позволит организовать оказание первичной помощи жителям в современных условиях и в шаговой доступности от дома. Медосмотры, вакцинацию, диспансерное наблюдение, — всю основную помощь пациенты будут получать здесь», — рассказала главный врач Нефтегорской центральной районной больницы им. Н.И.Звягинцева Наталья Мухортова.



Медпункт возводится по национальному проекту «Здравоохранение». Благодаря опережающему финансированию строительство удалось начать в августе этого года — на год раньше запланированного срока. Сейчас будущий медпункт подключают к системам жизнеобеспечения. Завершается отделка помещений и благоустройство прилегающей территории.



️«По графику в посёлок, как и в другие отдалённые населённые пункты района, выезжают мобильные комплексы. Проводим флюорографию и маммографию, диспансеризацию, профилактические медосмотры, иммунизацию от вирусных инфекций. Также жители могут получить консультации специалистов узкого профиля — невролога, эндокринолога, акушера-гинеколога».



Модульные здания для размещения ФАПов также возводятся в селах Трофимовка и Бариновка Нефтегорского района.

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