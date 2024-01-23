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В 2023 году в службу экстренной медицинской помощи региона всего поставлены 27 новых автомобилей, в том числе 2 машины класса С - реанимобили - для работы специалистов отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина.



Специалисты службы выезжают на самые сложные вызовы в районы области, транспортируют пациентов в областные и федеральные медучреждения, сообщает Минздрав региона.



"Новые реанимационные автомобили оснащены современным оборудованием. Так, в комплектацию входит аппарат ИВЛ, который возможно использовать и вне машины. Также есть перфузор - устройство, позволяющие вводить медикаментозные препараты и растворы с исключительно высокой точностью. Имеется аппарат для оказания экстренной помощи – дефибриллятор и другое необходимое оборудование», - рассказал фельдшер отделения Максим Зинков.



В настоящее время в отделении экстренной и плановой помощи работают 210 специалистов.



«Специалисты нашей службы в 2023 году совершили 2082 выезда в районы области, а также в другие регионы России. За год силами отделения госпитализировано 917 человек, проведено множество консультаций в районных больницах. По сравнению с предыдущим годом количество выездов работников санавиации увеличилось на 20%», - отметил и.о. руководителя отделения экстренной и планово-консультативно помощи больницы имени В.Д. Середавина Игорь Овчинников.



Благодаря Национальному проекту "Здравоохранение", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, с 2020 года в распоряжении медработников имеется и воздушный транспорт. Работа санавиации в регионе возобновлена благодаря системной работе Губернатора Дмитрия Азарова и Правительства области.

С помощью вертолета служба санавиации помогает тяжелым пациентам в отдаленных районах Самарской области. В 2023 году специалисты совершили 110 вылетов, эвакуировали 110 пациентов, в том числе 14 детей.