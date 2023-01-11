В 2023 году больничные оплатят по новым правилам

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Минздрав России объявил новый порядок оформления листков нетрудоспособности. В наступившем году документ, который подтверждает факт болезни, оформляют только в электронном виде. При этом оператором выплаты по больничным листам стал Социальный фонд России — ведомство, образованное в результате слияния Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

Среди значимых новаций — увеличение размера пособия по временной нетрудоспособности, новые правила для больничных листов по уходу за ребёнком и возможность получить пособие для тех, кто оформил свои трудовые отношения договором гражданско-правового характера (ГПХ).

Максимальная сумма выплаты по временной нетрудоспособности в 2023 году определена как 2736,99 рубля в день, в прошлом году максимум был равен 2572,6 рубля в день. Однако, как и прежде, размер пособия зависит от трудового стажа и среднего заработка.

С учётом этих параметров максимальные выплаты в 2023 выглядят так:

1. При страховом стаже восемь и более лет положено 100% среднего заработка, но не более 83 204 рублей в месяц.

2. При страховом стаже от пяти до восьми лет начислят 80% среднего заработка, но не более 66 564 рублей в месяц.

3. При страховом стаже до пяти лет выплатят 60% среднего заработка, но не более 49 932 рублей в месяц.

В случае если работник не может подтвердить свой заработок за два предыдущих года или его средний доход ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), ему будет положено пособие исходя из того МРОТ, который будет действовать в его регионе в периоды нетрудоспособности, пишет Лайф.