Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре собираются построить общежития СамГУПС
В Самаре собираются построить общежития СамГУПС
У православных началась Страстная неделя
У православных началась Страстная неделя
Употребление семечек подсолнечника может привести к серьезным заболеваниям
Употребление семечек подсолнечника может привести к серьезным заболеваниям
В Самарской области ожидают сильный ветер
В Самарской области ожидают сильный ветер
Самарская сборная стала призером чемпионата Приволжского округа Росгвардии по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия
Самарская сборная стала призером чемпионата Приволжского округа Росгвардии по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия
Работодатели в России высказались о продлении майских праздников
Работодатели в России высказались о продлении майских праздников
Жигулевская ГЭС нарастила сброс паводковых вод.
Жигулевская ГЭС нарастила сброс паводковых вод
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.09
-1.33
EUR 90.47
-1.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
СОУНБ приглашает жителей города присоединиться к акции «Библионочь-2021»
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Употребление семечек подсолнечника может привести к серьезным заболеваниям

26 апреля 2021 11:42
41
Употребление семечек подсолнечника может привести к серьезным заболеваниям

Употребление семечек подсолнечника может привести к серьезным заболеваниям, так как данный продукт имеет высокую калорийность, в связи с чем его употребление может привести к обострению заболеваний желудка.

«В подсолнечных семечках высоко содержание жиров — более 50 г на 100 г продукта, и, если у вас язва, гастрит, а вы регулярно щелкаете семечки, можно спровоцировать эти заболевания», — рассказала в интервью телеканалу «Звезда» врач-эндокринолог Татьяна Бочарова, добавив, что подобная калорийность схожа с плиткой шоколада и приведет только к набору лишнего веса.

Также эндокринолог развеяла миф, заявив, что употребление семечек не вызывает воспаление аппендицита.

Врач рекомендовала есть семечки исключительно в сыром виде, так как в обжаренных накапливается канцероген, а также употреблять их в пищу в небольших количествах, так как этот продукт содержит много клетчатки, витаминов группы B, А и Е, магния, пишут "Известия".

Фото: Pixabay.com

Теги: диетолог подсолнечник

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Употребление семечек подсолнечника может привести к серьезным заболеваниям
26 апреля 2021  11:42
Употребление семечек подсолнечника может привести к серьезным заболеваниям
41
В Самаре заболели 90 человек.
25 апреля 2021  15:59
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
541
В Самаре заболели 73 человека.
24 апреля 2021  15:01
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
743
В Самарской области за сутки на 24 апреля выявлены 189 заболевших коронавирусом
24 апреля 2021  12:55
В Самарской области за сутки на 24 апреля выявлены 189 заболевших коронавирусом
787
Сложность операции была в том, что у девочки не было пищевода. И его требовалось создать из тех органов, которые остались в брюшной полости.
23 апреля 2021  16:26
Детские хирурги больницы Середавина провели  уникальную операцию  по созданию  пищевода маленькой девочке 
992
Всего в регионе до 2024 года планируется открыть 12 центров амбулаторной онкологической помощи, в том числе в этом году два ЦАОПА на базе самарских больниц № 6 и № 7.
23 апреля 2021  15:27
Первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи принял почти 9 тысяч жителей губернии
719
В Самаре заболели 73 человека.
23 апреля 2021  14:26
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
676
В Самаре заболел 51 человек.
22 апреля 2021  19:26
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
563
Для защиты здоровья россиян Путин в Послании поставил задачу Правительству вместе с субъектами РФ расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров.
22 апреля 2021  19:11
Самарская область опережающими темпами ведет закупку мобильных фельдшерско-акушерских пунктов
708
Владимир Путин обратился к жителям страны с просьбой максимально ответственно подойти к вопросу вакцинации.
22 апреля 2021  18:28
Александр Муравец: «У нас самый свободный доступ, у нас нет дефицита вакцины» 
545
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
103
Весь список
В центре внимания
В Самарской области ожидают сильный ветер
26 апреля 2021  11:16
В Самарской области ожидают сильный ветер
Происшествия
74
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
26 апреля 2021  10:41
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
Спорт
102
В Самаре открывается Ботанический сад
26 апреля 2021  09:48
В Самаре открывается Ботанический сад
Общество
111
В Самаре состоялась "звездная" премьера легендарной оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад"
25 апреля 2021  13:59
В Самаре состоялась "звездная" премьера легендарной оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад"
Культура
553
С 26 апреля самарцы смогут выбрать объекты для благоустройства на 2022 год
25 апреля 2021  09:54
С 26 апреля самарцы смогут выбрать объекты для благоустройства на 2022 год
Благоустройство
474
Весь список