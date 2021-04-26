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Употребление семечек подсолнечника может привести к серьезным заболеваниям, так как данный продукт имеет высокую калорийность, в связи с чем его употребление может привести к обострению заболеваний желудка.

«В подсолнечных семечках высоко содержание жиров — более 50 г на 100 г продукта, и, если у вас язва, гастрит, а вы регулярно щелкаете семечки, можно спровоцировать эти заболевания», — рассказала в интервью телеканалу «Звезда» врач-эндокринолог Татьяна Бочарова, добавив, что подобная калорийность схожа с плиткой шоколада и приведет только к набору лишнего веса.

Также эндокринолог развеяла миф, заявив, что употребление семечек не вызывает воспаление аппендицита.

Врач рекомендовала есть семечки исключительно в сыром виде, так как в обжаренных накапливается канцероген, а также употреблять их в пищу в небольших количествах, так как этот продукт содержит много клетчатки, витаминов группы B, А и Е, магния, пишут "Известия".

Фото: Pixabay.com