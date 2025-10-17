У 34,25% жителей Самары есть предрасположенность к дефициту витамина D

Я нашел ошибку
Главные новости:
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Театр драмы им. М. Горького представит спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC».
Самарский драмтеатр примет участие в фестивале «Уроки режиссуры» в Москве
С 22:00 17 октября по 23 октября.
В Самаре на улице Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспорта
За призы и награды соревновались 200 спортсменов, включая 27 гроссмейстеров. 
Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев - бронзовый призер чемпионата России
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий завершено в Промышленном районе.
В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 
В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.
Артист балета САТОБ Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе 
Посетители узнают о людях минувших десятилетий, что связали свою жизнь с рождением и развитием электроэнергетики в нашей стране.
СОУНБ приглашает на лекцию об истории отечественной электроэнергетики
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.08
0.24
EUR 92.08
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

У 34,25% жителей Самары есть предрасположенность к дефициту витамина D

17 октября 2025 13:40
140
У 34,25% жителей Самары есть предрасположенность к дефициту витамина D

Ученые Genotek изучили более 166 тысяч геномов жителей России из разных регионов и выявили, что буряты и русские имеют наименьший риск дефицита витамина D.

Витамин D играет важную роль в поддержании общего здоровья организма. Он обеспечивает прочность костей и зубов, укрепляет иммунитет, защищает сердце и сосуды, предотвращает развитие хронических болезней, повышает настроение и умственную активность. Его дефицит ведет к риску переломов, слабости мышц, ослаблению защитных сил организма и повышению вероятности серьезных заболеваний, включая диабет, рак и инфекции дыхательных путей. Основным источником витамина D служит солнце, однако зимой и осенью его синтез замедляется, поэтому врачи рекомендуют дополнительно получать этот витамин из пищи и добавок.

Исследования показывают: генетика может напрямую влиять на уровень витамина D в организме, а значит — и на уязвимость к различным заболеваниям. Генетический вариант вблизи гена CYP2R1 (rs10741657) может снижать эффективность преобразования витамина D в активную форму. По данным международного исследования с участием более 52 тысяч человек, люди с определенным вариантом этого гена — генотипом GG — на 42% чаще страдают от нехватки витамина D, по сравнению с носителями других вариантов. В среднем у них уровень витамина D в крови ниже на 3,46 нг/мл.

Специалисты компании Genotek проанализировали данные генетических тестов россиян из разных этнических групп и регионов и выявили, в каких популяциях «рисковый» вариант встречается чаще всего. Наибольшая частота  генотипа GG (рискового) была выявлена у Ашкеназских евреев (53,14%), на втором и третьем местах идут азербайджанцы (50,38%) и армяне (50,11%), соответственно. В то же время минимальная частота этого варианта была зафиксирована у бурят (32,29%) и русских (32,97%). Небольшие различия также наблюдаются между северными и южными русскими: у северных этот вариант встречается немного чаще — 33,97% против 33,19% (Таблица 1). 

«Эти данные помогают понять, у каких групп населения может быть повышенная предрасположенность к дефициту витамина D, особенно в условиях ограниченного солнечного света в северных широтах. Знание своего генетического профиля может помочь заранее определить риск дефицита витамина D и при необходимости скорректировать питание или прием добавок. Особенно это важно в осенне-зимний период и для людей, редко бывающих на солнце», — отмечает Александр Ракитько, директор по науке Genotek.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
У 34,25% жителей Самары есть предрасположенность к дефициту витамина D
17 октября 2025  13:40
У 34,25% жителей Самары есть предрасположенность к дефициту витамина D
140
Как отметил главный врач Пестравской больницы Виктор Решетников, приход опытного специалиста – всегда значимое событие для медучреждения.
16 октября 2025  19:00
В Пестравскую ЦРБ трудоустроился новый участковый педиатр Абдусалом Исмонов
419
Новые ФАПы будут укомплектованы современным медицинским оборудованием.
16 октября 2025  18:49
В Похвистневском районе возводят пять фельдшерско-акушерских пунктов
404
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
16 октября 2025  18:30
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
427
В регионе работают более 700 врачей-анестезиологов-реаниматологов.
16 октября 2025  16:20
16 октября – Всемирный День анестезиолога - реаниматолога
411
Юные жители Самарской области проходят иммунизацию от гриппа как в прививочных пунктах детских поликлиник, так и в образовательных учреждениях.
15 октября 2025  14:55
67 тысяч юных тольяттинцев прошли вакцинацию от гриппа
596
Как правильно мыть руки.
15 октября 2025  14:50
15 октября — Всемирный день чистых рук
564
Три 12-канальных аппарата и пять портативных.
15 октября 2025  14:43
В Пестравскую больницу поставлены 8 новых электрокардиографов
576
Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС
15 октября 2025  12:09
Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС
401
В Госдуме высказались против проведения родителями ветряночных вечеринок
15 октября 2025  09:27
В Госдуме высказались против проведения родителями ветряночных вечеринок
360
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15335
Весь список
В центре внимания
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
162
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
164
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
459
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
327
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
363
Весь список