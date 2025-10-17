У 34,25% жителей Самары есть предрасположенность к дефициту витамина D

140

Ученые Genotek изучили более 166 тысяч геномов жителей России из разных регионов и выявили, что буряты и русские имеют наименьший риск дефицита витамина D.

Витамин D играет важную роль в поддержании общего здоровья организма. Он обеспечивает прочность костей и зубов, укрепляет иммунитет, защищает сердце и сосуды, предотвращает развитие хронических болезней, повышает настроение и умственную активность. Его дефицит ведет к риску переломов, слабости мышц, ослаблению защитных сил организма и повышению вероятности серьезных заболеваний, включая диабет, рак и инфекции дыхательных путей. Основным источником витамина D служит солнце, однако зимой и осенью его синтез замедляется, поэтому врачи рекомендуют дополнительно получать этот витамин из пищи и добавок.

Исследования показывают: генетика может напрямую влиять на уровень витамина D в организме, а значит — и на уязвимость к различным заболеваниям. Генетический вариант вблизи гена CYP2R1 (rs10741657) может снижать эффективность преобразования витамина D в активную форму. По данным международного исследования с участием более 52 тысяч человек, люди с определенным вариантом этого гена — генотипом GG — на 42% чаще страдают от нехватки витамина D, по сравнению с носителями других вариантов. В среднем у них уровень витамина D в крови ниже на 3,46 нг/мл.

Специалисты компании Genotek проанализировали данные генетических тестов россиян из разных этнических групп и регионов и выявили, в каких популяциях «рисковый» вариант встречается чаще всего. Наибольшая частота генотипа GG (рискового) была выявлена у Ашкеназских евреев (53,14%), на втором и третьем местах идут азербайджанцы (50,38%) и армяне (50,11%), соответственно. В то же время минимальная частота этого варианта была зафиксирована у бурят (32,29%) и русских (32,97%). Небольшие различия также наблюдаются между северными и южными русскими: у северных этот вариант встречается немного чаще — 33,97% против 33,19% (Таблица 1).

«Эти данные помогают понять, у каких групп населения может быть повышенная предрасположенность к дефициту витамина D, особенно в условиях ограниченного солнечного света в северных широтах. Знание своего генетического профиля может помочь заранее определить риск дефицита витамина D и при необходимости скорректировать питание или прием добавок. Особенно это важно в осенне-зимний период и для людей, редко бывающих на солнце», — отмечает Александр Ракитько, директор по науке Genotek.