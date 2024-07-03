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Три стационарных УЗИ-аппарата и один портативный поставлены в Жигулевскую центральную городскую больницу благодаря национальному проекту «Здравоохранение».



«Переносной УЗИ-аппарат используется для проведения исследований в подразделениях больницы. Исследования на нём по графику проводят два специалиста. Проводим обследование женщин во время беременности, контролируя их состояния на разных сроках. Также оцениваем состояние пациентов в экстренных ситуациях в отделении реанимации и терапевтическом отделении - благодаря мобильности этого аппарата это стало возможным», – рассказала и.о. главного врача по медицинской части Инна Григорьева.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в этом году в рамках нацпроекта в учреждения первичного звена здравоохранения поставлено 40 УЗИ-аппаратов.

Фото: минздрав СО