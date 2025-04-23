Тольяттинский врач-педиатр рассказала о методах профилактики вирусных инфекций у детей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Курс на кооперацию и технологический суверенитет.
В Тольятти прошли Дни открытых дверей кластера инновационного станкостроения «РУДА»
В Самаре 24 апреля в 12:00 Волонтёры Победы дадут старт акции на площади Куйбышева.
Более 200 000 Георгиевских лент в преддверии Дня Победы раздадут волонтеры в Самарской области
Через несколько лет на территории госпиталя молодые яблони зацветут и будут напоминать сотрудникам и пациентам о тех, кто ковал Победу.
80 яблоневых деревьев высадили на территории Самарского областного госпиталя для ветеранов войн
«РКС-Самара» просит жителей игнорировать подозрительные листовки о поверке счётчиков.
"РКС-Самара" предупреждает жителей о подозрительных листовках
В год 80-летия Победы ключевой темой конкурса станет патриотизм и защита Отечества.
Завершается приём заявок на Фестиваль уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Подписывайтесь на госпаблики Самарской области – это надёжный источник информации и возможность оперативно получать обратную связь от органов власти.
Госпаблики помогают жителям Самарской области быть в курсе важных событий
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +23, +25°С.
 24 апреля в регионе днем местами кратковременный дождь, гроза, до +26°С
Управление по вопросам миграции информирует, что у иностранных граждан осталось 7 дней ,чтобы узаконить свое нахождение на территории Российской Федерации.
Официальная информация Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.46
0.7
EUR 94.04
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
80 яблоневых деревьев высадили на территории Самарского областного госпиталя для ветеранов войн
35 самарских школьников стали победителями и призерами областного конкурса «Безопасные дороги глазами ребенка»
Русский оркестр Тольяттинской филармонии выступит вместе с юными музыкантами города в программе «Ступени мастерства»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольяттинский врач-педиатр рассказала о методах профилактики вирусных инфекций у детей

23 апреля 2025 15:14
192
При вакцинации в организм вводят лекарственный препарат, содержащий антигены возбудителя инфекционной болезни, которые не могут вызвать заболевание, но взаимодействуют с иммунной системой.

Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина:

 "Иммунопрофилактика — один из самых эффективных методов профилактики вирусных инфекций у детей и подростков. Именно благодаря вакцинации удалось ликвидировать оспу, значительно ограничить полиомиелит, практически элиминировать корь и эпидемический паротит, взять под контроль распространение дифтерии и коклюша, снизить заболеваемость туберкулёзом у детей в возрасте до 14 лет. Прививки защищают не только от заражения инфекциями, но и от их тяжелых осложнений.

При вакцинации в организм вводят лекарственный препарат, содержащий антигены возбудителя инфекционной болезни, которые не могут вызвать заболевание, но взаимодействуют с иммунной системой. В результате вырабатываются антитела против данного микроба, обеспечивающие защиту ребенка от конкретной инфекции.

На сегодняшний день Национальный календарь профилактических прививок включает плановые профилактические прививки против 11 инфекционный болезней: вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной и пневмококковой инфекции. Вакцинацию от этих опасных заболеваний проводят на первом году жизни ребенка, поскольку именно в этот период он наиболее уязвим к ним. Сравнительно недавно Национальный календарь претерпел некоторые изменения – теперь в возрасте 6 лет дополнительно делают прививку от полиомиелита с использованием живой оральной вакцины.

Решение о проведении вакцинации принимается пациентом или его законным представителем (для детей младше 15 лет) на основе информированного согласия. В день проведения прививки пациент осматривается врачом с обязательной термометрией.

В осенний период традиционно проводится вакцинация от гриппа. Дети особенно уязвимы к этому заболеванию. Вирус стремительно распространяется в организованных коллективах, передаваясь от ребенка к ребенку при чихании или кашле. Существует вероятность контактной передачи вируса через дверные ручки, игрушки, канцелярские принадлежности.

Все вакцины, включенные в Национальный календарь прививок, служат надежной защитой от тяжелых последствий заболеваний, в том числе, они предотвращают инвалидизацию и летальный исход.

Призываю всех родителей защитить детей от этого тяжелого заболевания".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Впервые ребенок попадает на врачебный осмотр еще будучи новорожденным, далее – каждый месяц до года.
02 апреля 2025, 14:39
Тольяттинский врач: профилактический медицинский осмотр ребенка, что важно знать родителям
Впервые ребенок попадает на врачебный осмотр еще будучи новорожденным, далее – каждый месяц до года. Здравоохранение
1637
Поставлено современное медицинское оборудование экспертного класса для ультразвуковых исследований.
25 марта 2025, 18:33
Более 900 исследований на новом оборудовании провели специалисты Тольяттинской поликлинике №3
Поставлено современное медицинское оборудование экспертного класса для ультразвуковых исследований. Здравоохранение
2232
Кроме того, в этом году в учреждение будет поставлен новый цифровой маммограф, рентгенологическую установку и цифровой флюорограф.
19 марта 2025, 21:29
В Тольяттинскую поликлинику № 2 поступил современный УЗИ аппарат
Кроме того, в этом году в учреждение будет поставлен новый цифровой маммограф, рентгенологическую установку и цифровой флюорограф. Здравоохранение
2507
Здравоохранение
При вакцинации в организм вводят лекарственный препарат, содержащий антигены возбудителя инфекционной болезни, которые не могут вызвать заболевание, но взаимодействуют с иммунной системой.
23 апреля 2025  15:14
Тольяттинский врач-педиатр рассказала о методах профилактики вирусных инфекций у детей
192
Москвичи купили самарскую аптечную сеть
23 апреля 2025  13:44
Москвичи купили самарскую аптечную сеть "Алия"
189
В СамГМУ стартовал проект «Школа главного врача: регион»
23 апреля 2025  09:37
В СамГМУ стартовал проект «Школа главного врача: регион»
238
Оборудование установлено в специально оборудованном двухкомнатном кабинете, где созданы комфортные условия для врачей и пациентов — отдельное помещение для работы специалиста и зона для проведения исследований.
22 апреля 2025  14:56
Пациенты Самарской поликлиники №2 проходят обследования на новом УЗИ-аппарате
507
Врач перечислил три обязательные вакцины в весенний период
22 апреля 2025  11:58
Врач перечислил три обязательные вакцины в весенний период
369
Корь - инфекция, которая передается воздушно-капельным путем.
21 апреля 2025  21:10
Главный инфекционист региона: "Предотвратить распространение любого инфекционного заболевания помогает вакцинопрофилактика"
763
В новом ФАПе ведет прием опытная медицинская сестра Надежда Кулакова.
21 апреля 2025  20:55
Открытие нового ФАПа в посёлке Дудачный вдохновило медработника вернуться к любимой профессии
500
Кефир обладает целым спектром полезных свойств, однако в некоторых случаях его употребление может быть противопоказано.
20 апреля 2025  17:51
Гастроэнтеролог рассказал о пользе и вреде кефира для организма
739
За эту неделю банк службы крови региона пополнился на 1120 литров.
20 апреля 2025  14:37
Национальный день донора: более 1000 литров крови сдали жители региона за эту неделю
660
Один из автомобилей передан фельдшеру села Трофимовка, другой — в ОВОП села Дмитриевка.
18 апреля 2025  18:26
Нефтегорскую центральную районную больницу пополнили два новых автомобиля
881
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
13130
Весь список
В центре внимания
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
23 апреля 2025  14:02
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
198
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
23 апреля 2025  13:51
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
189
Сегодня врио главы Промышленного района Самары проведет прямой эфир с жителями
23 апреля 2025  11:39
Сегодня врио главы Промышленного района Самары проведет прямой эфир с жителями
226
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
22 апреля 2025  11:38
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
360
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
22 апреля 2025  10:58
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
349
Весь список