Тольяттинский врач-педиатр рассказала о методах профилактики вирусных инфекций у детей

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Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина:



"Иммунопрофилактика — один из самых эффективных методов профилактики вирусных инфекций у детей и подростков. Именно благодаря вакцинации удалось ликвидировать оспу, значительно ограничить полиомиелит, практически элиминировать корь и эпидемический паротит, взять под контроль распространение дифтерии и коклюша, снизить заболеваемость туберкулёзом у детей в возрасте до 14 лет. Прививки защищают не только от заражения инфекциями, но и от их тяжелых осложнений.



При вакцинации в организм вводят лекарственный препарат, содержащий антигены возбудителя инфекционной болезни, которые не могут вызвать заболевание, но взаимодействуют с иммунной системой. В результате вырабатываются антитела против данного микроба, обеспечивающие защиту ребенка от конкретной инфекции.



На сегодняшний день Национальный календарь профилактических прививок включает плановые профилактические прививки против 11 инфекционный болезней: вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной и пневмококковой инфекции. Вакцинацию от этих опасных заболеваний проводят на первом году жизни ребенка, поскольку именно в этот период он наиболее уязвим к ним. Сравнительно недавно Национальный календарь претерпел некоторые изменения – теперь в возрасте 6 лет дополнительно делают прививку от полиомиелита с использованием живой оральной вакцины.



Решение о проведении вакцинации принимается пациентом или его законным представителем (для детей младше 15 лет) на основе информированного согласия. В день проведения прививки пациент осматривается врачом с обязательной термометрией.



В осенний период традиционно проводится вакцинация от гриппа. Дети особенно уязвимы к этому заболеванию. Вирус стремительно распространяется в организованных коллективах, передаваясь от ребенка к ребенку при чихании или кашле. Существует вероятность контактной передачи вируса через дверные ручки, игрушки, канцелярские принадлежности.



Все вакцины, включенные в Национальный календарь прививок, служат надежной защитой от тяжелых последствий заболеваний, в том числе, они предотвращают инвалидизацию и летальный исход.



Призываю всех родителей защитить детей от этого тяжелого заболевания".

Фото: минздрав СО