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Тольяттинский врач-дерматовенеролог: стресс влияет на обострение кожных заболеваний

4 сентября 2024 14:08
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Как преодолеть стресс и улучшить состояние кожи?

Стресс может существенно влиять на состояние кожи, обостряя различные кожные заболевания. Об этом рассказывает врач-дерматовенеролог Тольяттинского кожно-венерологического диспансера Анастасия Мухитдинова:

"Как именно стресс влияет на здоровье кожи?

Стресс запускает в организме каскад физиологических реакций, которые могут негативно сказаться на здоровье кожи. Гормоны стресса - кортизол и адреналин - подавляют иммунную систему, делая кожу более уязвимой к инфекциям и воспалениям.

Кроме того, стресс может нарушать баланс гормонов, что приводит к повышению уровня андрогенов, которые могут стимулировать выработку кожного сала и способствовать появлению акне.

Некоторые распространенные кожные заболевания, которые могут обостряться при стрессе:
экзема
псориаз
розацеа
акне
крапивница

Как преодолеть стресс и улучшить состояние кожи?

Управление временем. Эффективное управление временем может помочь снизить уровень стресса, связанный с работой или учебой. Планируйте свой день заранее, устанавливайте приоритеты и делегируйте задачи, когда это возможно.
Физические упражнения. Регулярные физические упражнения высвобождают эндорфины, которые обладают успокаивающим эффектом и помогают снизить уровень стресса.
Медитация и йога.
Медитация и йога могут помочь успокоить ум и тело, снижая тревожность и стресс.
Здоровый сон.
Сон необходим для восстановления организма и поддержания психического здоровья. Установите регулярный график сна и стремитесь спать 7-9 часов каждую ночь.
 Общение.
Общение может помочь вам справиться с эмоциями и разработать стратегии преодоления трудностей.
Отказ от кофеина и алкоголя. Кофеин и алкоголь могут усугубить стресс и нарушить сон, что еще больше ухудшит состояние кожи".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Тольятти

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