Тольяттинский врач-дерматовенеролог: стресс влияет на обострение кожных заболеваний

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Стресс может существенно влиять на состояние кожи, обостряя различные кожные заболевания. Об этом рассказывает врач-дерматовенеролог Тольяттинского кожно-венерологического диспансера Анастасия Мухитдинова:



"Как именно стресс влияет на здоровье кожи?



Стресс запускает в организме каскад физиологических реакций, которые могут негативно сказаться на здоровье кожи. Гормоны стресса - кортизол и адреналин - подавляют иммунную систему, делая кожу более уязвимой к инфекциям и воспалениям.



Кроме того, стресс может нарушать баланс гормонов, что приводит к повышению уровня андрогенов, которые могут стимулировать выработку кожного сала и способствовать появлению акне.



Некоторые распространенные кожные заболевания, которые могут обостряться при стрессе:

экзема

псориаз

розацеа

акне

крапивница



Как преодолеть стресс и улучшить состояние кожи?



Управление временем. Эффективное управление временем может помочь снизить уровень стресса, связанный с работой или учебой. Планируйте свой день заранее, устанавливайте приоритеты и делегируйте задачи, когда это возможно.

Физические упражнения. Регулярные физические упражнения высвобождают эндорфины, которые обладают успокаивающим эффектом и помогают снизить уровень стресса.

Медитация и йога.

Медитация и йога могут помочь успокоить ум и тело, снижая тревожность и стресс.

Здоровый сон.

Сон необходим для восстановления организма и поддержания психического здоровья. Установите регулярный график сна и стремитесь спать 7-9 часов каждую ночь.

Общение.

Общение может помочь вам справиться с эмоциями и разработать стратегии преодоления трудностей.

Отказ от кофеина и алкоголя. Кофеин и алкоголь могут усугубить стресс и нарушить сон, что еще больше ухудшит состояние кожи".

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