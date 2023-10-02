Тольяттинские росгвардейцы стали донорами

184

В Самарской области продолжается всероссийский марафон в поддержку донорского движения #ДавайВступай! Он проводится по инициативе ФМБА России и направлен на то, чтобы привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству. Акция приурочена к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября.

В Тольятти сотрудники ОМОН «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области приняли активное участие в акции. После прохождения всех общепринятых обследований специалистов, включающих в себя заполнение необходимых документов и медицинский осмотр, стражи правопорядка приступили к процедуре сдачи крови. Стоит отметить, что многие сотрудники войск правопорядка являются донорами и сдают кровь не впервые. Также росгвардейцы вступили в регистр доноров костного мозга.

Напомним, что это уже не первый раз, когда стражи правопорядка участвуют в акции. В начале сентября в Самаре сотрудники регионального управления Росгвардии дали старт марафону в поддержку донорского движения #ДавайВступай!