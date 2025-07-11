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Теперь бригады врачей Волжской больницы выезжают к пациентам на служебном катере

11 июля 2025 18:12
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теперь бригады врачей Волжской больницы выезжают к пациентам на служебном катере

На днях мультидисциплинарная бригада врачей Волжской районной клинической больницы впервые переправилась через Волгу на служебном катере. Появление в распоряжении медработников водного транспорта увеличит доступность и оперативность консультационной и диагностической помощи жителям села Рождествено и других населенных пунктов.

Ранее сотрудникам с оборудованием приходилось добираться до села на общественном речном транспорте. 

«В настоящий момент в поликлинике села Рождествено медицинскую помощь получают около 2700 человек. Для приближения медицинской помощи жителям другого берега Волги осуществляется выезд узких специалистов дважды в месяц. С появлением своего водного транспорта добираться специалистам намного комфортнее», - рассказала заместитель главного врача по амбулаторно- поликлинической работе Волжской РКБ Ольга Гусева. 

В этот раз в составе бригады были врач-кардиолог, врач-гериатр, врач-травматолог-ортопед и врач ультразвуковой диагностики. С собой у медработников было современное переносное оборудование - УЗИ-аппарат, электрокардиограф, поставленные благодаря национальному проекту.

По словам врача травматолога-ортопеда Евгения Малютина, с собой берут всё необходимое для полноценного приёма пациентов. За день каждый специалист принимает около 20 пациентов.

 «Ранее для обследования сердца мне приходилось приезжать в Самару. Теперь же я могу проверить здоровье, не выезжая за пределы родного села. У нас много пожилых людей, добираться в город нелегко. Узкие специалисты приезжают к нам, проводят осмотры, назначают лечение. Все добрые и отзывчивые. Это большая помощь для нас», - отметила коренная жительница села Светлана.

Также пациентов отдалённых территорий при необходимости доставляют на автотранспорте в поликлинику  села Рождествено для консультации врачей и проведения диагностических исследований.

Напомним, в мае текущего года открыт ФАП в селе Шелехметь Волжского района, который также находится на другом берегу. Он возведен благодаря дополнительным средствам областного бюджета, выделенным по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Около 300 жителей получают первичную и неотложную медицинскую помощь, проходят профилактические осмотры и диспансеризацию в современных условиях.

Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В рамках нацпроекта ведётся строительство новых медицинских объектов в сёлах и городах, учреждения оснащаются современным оборудованием и автотранспортом.

Фото - Пудова Татьяна Викторовна

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Здравоохранение
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Теперь бригады врачей Волжской больницы выезжают к пациентам на служебном катере
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