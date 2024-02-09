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Татьяна Сочинская проконтролировала работу обновленных подразделений Нефтегорской больницы

9 февраля 2024 20:21
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Татьяна Сочинская проконтролировала работу обновленных подразделений Нефтегорской больницы

Врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская проконтролировала работу подразделений Нефтегорской больницы, обновленных в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

Совместно с главным врачом Натальей Мухортовой посетили пристрой к главному корпусу. Здание  преобразилось  благодаря нацпроекту «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В здании обновили интерьер, установили новое оборудование и внедрили технологии бережливого производства. В корпусе  размещены детская поликлиника, женская консультация и стоматологическое отделение. Врио заместителя министра обсудила с медработниками организацию профилактических медосмотров и диспансеризации. Татьяна Сочинская поручила активизировать профилактическую  работу с группами риска, а также проработать вопрос доставки беременных женщин из сел  на скрининг в районную больницу  с использованием поставленных машин. 

На встрече с коллективом главный врач представила доклад о развитии медицины Нефтегорского  района:

- проведена реконструкция пристроя к главному корпусу
- в подразделения поставлено новое  оборудование -  компьютерный томограф, 2 ультразвуковых аппарата, 2 - - фиброгастроскопа,  2 колоноскопа, 2 бронхофиброскопа
- поступили 14 единиц автотранспорта, машины   для оказания неотложной помощи и  3 мобильных - передвижных комплекса
- проведен ремонт взрослой поликлиники, внедрены принципы «бережливого производства»
- возведены 8 новых  модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

«С 2019 года в стране реализуется национальный проект «Здравоохранение», благодаря которому стали возможны масштабные преобразования в нашей отрасли. Модернизация первичного звена здравоохранения и развитие  сельской медицины -  важные его составляющие. И главный врач рассказала, какой огромный вклад внес нацпроект в создание современных условий для медработников и пациентов в Нефтегорском районе. И эта работа продолжается. Проводятся необходимые  мероприятия, чтобы помощь была доступна для жителей из отдалённых сел. Это и поставка передвижных ФАПов  и мобильных медицинских комплексов, и машин для неотложной помощи. Это и возведение новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов, и  ремонт уже существующих. И главное – это привлечение медицинских работников и их поддержка. Мы обсудили сегодня значимость профилактических мероприятий. Они направлены на раннее выявление болезней, на предупреждение осложнений у пациентов  с хроническими заболеваниями, на сбережение здоровья наших пациентов.  Дорогие коллеги,  желаю вам  крепкого здоровья, эффективной  и сплоченной совместной работы», - отметила Татьяна Сочинская.

В завершении встречи Татьяна Сочинская вручила ведомственные награды специалистам районной больницы, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   пресс-служба минздрава СО

Теги: Медицина

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