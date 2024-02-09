Татьяна Сочинская проконтролировала работу обновленных подразделений Нефтегорской больницы

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Врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская проконтролировала работу подразделений Нефтегорской больницы, обновленных в рамках национального проекта «Здравоохранение».



Совместно с главным врачом Натальей Мухортовой посетили пристрой к главному корпусу. Здание преобразилось благодаря нацпроекту «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В здании обновили интерьер, установили новое оборудование и внедрили технологии бережливого производства. В корпусе размещены детская поликлиника, женская консультация и стоматологическое отделение. Врио заместителя министра обсудила с медработниками организацию профилактических медосмотров и диспансеризации. Татьяна Сочинская поручила активизировать профилактическую работу с группами риска, а также проработать вопрос доставки беременных женщин из сел на скрининг в районную больницу с использованием поставленных машин.



На встрече с коллективом главный врач представила доклад о развитии медицины Нефтегорского района:

- проведена реконструкция пристроя к главному корпусу

- в подразделения поставлено новое оборудование - компьютерный томограф, 2 ультразвуковых аппарата, 2 - - фиброгастроскопа, 2 колоноскопа, 2 бронхофиброскопа

- поступили 14 единиц автотранспорта, машины для оказания неотложной помощи и 3 мобильных - передвижных комплекса

- проведен ремонт взрослой поликлиники, внедрены принципы «бережливого производства»

- возведены 8 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов.



«С 2019 года в стране реализуется национальный проект «Здравоохранение», благодаря которому стали возможны масштабные преобразования в нашей отрасли. Модернизация первичного звена здравоохранения и развитие сельской медицины - важные его составляющие. И главный врач рассказала, какой огромный вклад внес нацпроект в создание современных условий для медработников и пациентов в Нефтегорском районе. И эта работа продолжается. Проводятся необходимые мероприятия, чтобы помощь была доступна для жителей из отдалённых сел. Это и поставка передвижных ФАПов и мобильных медицинских комплексов, и машин для неотложной помощи. Это и возведение новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов, и ремонт уже существующих. И главное – это привлечение медицинских работников и их поддержка. Мы обсудили сегодня значимость профилактических мероприятий. Они направлены на раннее выявление болезней, на предупреждение осложнений у пациентов с хроническими заболеваниями, на сбережение здоровья наших пациентов. Дорогие коллеги, желаю вам крепкого здоровья, эффективной и сплоченной совместной работы», - отметила Татьяна Сочинская.



В завершении встречи Татьяна Сочинская вручила ведомственные награды специалистам районной больницы, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО