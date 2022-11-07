Студент медицинского колледжа из Самарской области стал призером Национального чемпионата «Абилимпикс»

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С 28 по 31 октября в Москве проходил финал Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Среди победителей – студент Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа Марк Захаров.



Национальный чемпионат «Абилимпикс» в 2022 году проводился в три этапа: отборочный этап 2021 года (участвовало 20 регионов РФ), отборочный этап 2022 года (участвовало 24 региона РФ) и объединенный финал, в котором приняли участие победители обоих отборочных этапов.



В соревнованиях приняли участие 1077 участников из 78 регионов страны. На финальном этапе объединенного Национального чемпионата соревнования проходили по 40 компетенциям. Работы участников оценивали 201 эксперт из 46 регионов России.



Самарскую область в финальных соревнованиях Национального чемпионата «Абилимпикс» представляли 16 участников по 10 компетенциям, в том числе два студента Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа в компетенции «массажист»: Ирина Зубова (призер отборочного этапа 2021 года) и Марк Захаров (призер отборочного этапа 2022 года).



По итогам финального этапа студент 3 курса Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского медколледжа Марк Захаров занял третье место в Российском чемпионате в компетенции «массажист».

Фото: минздрав СО