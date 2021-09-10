Ставропольская ЦРБ получила 17 новых автомобилей для оказания неотложной помощи

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Автопарк Ставропольской центральной районной больницы пополнили 17 новых автомобилей для оказания неотложной помощи. Транспорт приобрели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним, в конце августа Дмитрий Азаров вручил сотрудникам районных больниц ключи от 43 новых автомобилей для оказания медицинской помощи. Модернизация первичного звена здравоохранения, в том числе, обновление медицинского автопарка, развитие медицины в регионе в целом – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Дмитрия Азарова при участии жителей.

Новые автомобили — внедорожники «Лада-Нива» — используются для доставки сельчан в подразделения больницы, медицинских работников к месту жительства пациентов, а также для транспортировки биологических материалов в лаборатории и доставки лекарственных препаратов маломобильным жителям отдаленных населенных пунктов.

«Территория Ставропольского района простирается на 200 квадратных километров. Новый транспорт позволит нам повысить доступность медпомощи для жителей отдаленных сел, — пояснила главный врач Ставропольской больницы Лилия Малкина. — Автомобиль может оперативно доставить врача к пациенту для оказания неотложной помощи или при необходимости пациента - в медучреждение. В этом году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" мы также получили мобильный фельдшерско-акушерский пункт, на котором медработники выезжают в села для проведения вакцинации населения от COVID-19 и гриппа, диспансеризации и медицинских осмотров».

Фото: пресс-служба облправительства